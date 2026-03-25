Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Nhiều điểm mới về đăng ký, định danh điện tử

HHTO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, trong đó có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến đăng ký dự thi, quản lý dữ liệu thí sinh và chính sách phân luồng sau THCS.

Đẩy mạnh số hóa toàn bộ quy trình tuyển sinh

Theo hướng dẫn, học sinh lớp 9 sẽ đăng ký dự tuyển chủ yếu theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Việc đăng ký được thực hiện bằng tài khoản định danh điện tử, giúp đồng bộ dữ liệu và thuận tiện trong quản lý.

Các trường THCS có trách nhiệm cấp mã học sinh và mật khẩu cho phụ huynh, đồng thời hướng dẫn theo dõi kết quả học tập, thi cử và tuyển sinh của học sinh trên hệ thống.

Đáng chú ý, công an địa phương sẽ phối hợp cấp thẻ Căn cước và định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh, phục vụ trực tiếp cho công tác tuyển sinh, đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin.

Không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn đăng ký

Thời gian đăng ký dự tuyển chính thức diễn ra từ ngày 10/4 đến hết ngày 17/4/2026. Sau thời điểm này, học sinh sẽ không được điều chỉnh nguyện vọng. Quy trình đăng ký cũng được siết chặt khi yêu cầu học sinh, phụ huynh và giáo viên phải kiểm tra, đối chiếu và ký xác nhận toàn bộ thông tin trước khi nộp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nguyện vọng và chế độ ưu tiên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên sẽ diễn ra từ ngày 29/5 đến 31/5/2026 với 3 môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh, thí sinh có thể lựa chọn thi các ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức khi đăng ký vào các lớp chuyên ngoại ngữ.

Đối với thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, kỳ thi các môn chuyên được tổ chức vào ngày 1/6/2026, thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút.

Mở rộng đối tượng tuyển thẳng, đảm bảo 100% có cơ hội học tiếp

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2026-2027 quy định 6 nhóm đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập. Bên cạnh các nhóm quen thuộc như học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; học sinh khuyết tật; học sinh dân tộc rất ít người…, năm nay bổ sung thêm đối tượng là vận động viên đạt huy chương tại các giải thể thao cấp quốc gia trở lên. Chính sách này nhằm ghi nhận thành tích toàn diện của học sinh, không chỉ trong học tập mà còn ở các lĩnh vực khác.

Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu đảm bảo tất cả học sinh tốt nghiệp THCS có nguyện vọng đều được học tiếp tại các loại hình giáo dục phù hợp. Ngoài hệ thống trường THPT công lập, học sinh có thể lựa chọn học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở đào tạo nghề. Đây là giải pháp nhằm giảm áp lực thi cử và thực hiện hiệu quả chủ trương phân luồng học sinh.

Tăng trách nhiệm của chính quyền cơ sở

Một điểm mới đáng chú ý là vai trò của UBND xã, phường được tăng cường trong công tác tuyển sinh. Các đơn vị này sẽ tham gia kiểm tra dữ liệu, xác nhận thông tin học sinh, phối hợp tổ chức kỳ thi và truyền thông đến phụ huynh, học sinh.

Việc phân cấp này được kỳ vọng giúp quá trình tuyển sinh diễn ra chặt chẽ, chính xác ngay từ cơ sở.

Với hàng loạt điều chỉnh từ kỹ thuật đến chính sách, kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội được định hướng theo hướng minh bạch, hiện đại và giảm áp lực.

Việc kết hợp giữa thi tuyển, tuyển thẳng và phân luồng không chỉ mở rộng cơ hội học tập cho học sinh mà còn góp phần cân bằng hệ thống giáo dục, phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của từng học sinh.