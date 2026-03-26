Ngày hội STEM - AI và Robotics: Trường THCS Lê Lợi bứt phá trong chuyển đổi số giáo dục

HHTO - Ngày 25/3/2026, Trường THCS Lê Lợi tổ chức Ngày hội chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số và AI/STEM - Đột phá nâng cao chất lượng giáo dục”, thu hút đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên, phụ huynh và hơn 1.200 học sinh tham dự.

Sự kiện là dấu ấn rõ nét trong hành trình đổi mới giáo dục, bám sát tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Tham dự chương trình có lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan chuyên môn, cùng nhiều đơn vị giáo dục, công nghệ uy tín và phụ huynh học sinh.

Về phía nhà trường, Nhà giáo - Tiến sĩ Lê Minh Nguyệt, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã có mặt đông đủ, tạo nên không khí trang trọng, sôi nổi.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, giáo dục được xác định là lĩnh vực then chốt, đóng vai trò dẫn dắt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Quán triệt định hướng đó, Trường THCS Lê Lợi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị và giảng dạy, tích hợp STEM và AI vào chương trình học, phát triển các câu lạc bộ công nghệ và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Ngày hội lần này chính là minh chứng cụ thể cho quá trình hiện thực hóa các mục tiêu đó.

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiếp nối là phần khai mạc và phát biểu định hướng của lãnh đạo nhà trường, nhấn mạnh vai trò tất yếu của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục hiện đại.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức khởi động “Hành trình công nghệ 4.0”, thể hiện quyết tâm đưa công nghệ trở thành động lực phát triển cốt lõi trong dạy và học, hướng tới xây dựng mô hình trường học thông minh.

Song song với phần lễ, chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ đã tạo nên sức hút lớn với học sinh. Các nội dung như lập trình AI, robot năng lượng xanh, robot bóng đá, robot đường đua hay giao lưu cùng robot không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn khơi dậy niềm đam mê khoa học, khả năng sáng tạo và tư duy giải quyết vấn đề. Đây cũng là những kỹ năng thiết yếu của công dân trong thời đại số.

Thông qua ngày hội, nhà trường tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, gắn lý thuyết với thực tiễn và chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực. Việc đưa AI và chuyển đổi số vào giảng dạy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng học tập mà còn hình thành thế hệ học sinh chủ động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để đội ngũ giáo viên giao lưu, học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là năng lực ứng dụng công nghệ - yếu tố ngày càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Thành công của Ngày hội chuyên môn “STEM - AI - Robotics” không chỉ thể hiện sự chuẩn bị bài bản, công phu mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, sáng tạo của Trường THCS Lê Lợi. Với định hướng đúng đắn và tầm nhìn chiến lược, nhà trường đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục công lập tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.