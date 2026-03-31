Tekmonk Coding Olympiad năm học 2025-2026 công bố lịch thi Vòng Sơ khảo

Linh Lê

Ban Tổ chức Giải Vô địch Lập trình Tekmonk Coding Olympiad năm học 2025-2026 vừa công bố kế hoạch tổ chức Vòng Sơ khảo với hai hình thức thi trực tiếp và trực tuyến, diễn ra trong ngày 5/4.

Các thí sinh thuộc bảng A1 và bảng C (C1, C2, C3) sẽ tham gia thi trực tiếp vào buổi sáng ngày 5/4. Thời gian làm bài từ 8h30' đến 9h45', thí sinh cần có mặt trước 7h45' để hoàn tất thủ tục dự thi. Những trường hợp đến sau 8h sẽ không được tham gia.

Địa điểm tổ chức được bố trí tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội). Trước ngày thi, Ban Tổ chức sẽ gửi thông tin về số báo danh, phòng thi và thẻ dự thi qua hệ thống trực tuyến và email đã đăng ký để thí sinh chủ động theo dõi.

Đối với bảng A2bảng B (B1, B2), thí sinh không thi trực tiếp mà thực hiện nộp sản phẩm qua hệ thống trực tuyến. Cổng nộp bài mở từ 9h đến 23h59' ngày 5/4. Với các đội thi, chỉ cần một đại diện thực hiện đăng nhập và nộp bài cho toàn nhóm.

Ban Tổ chức lưu ý thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị phục vụ thi như máy tính xách tay hoặc máy tính bảng có kết nối Internet ổn định, được sạc đầy pin và mang theo các phụ kiện cần thiết. Các thiết bị như điện thoại di động, đồng hồ thông minh hay thiết bị ghi âm, ghi hình đều không được phép mang vào khu vực thi. Thí sinh đọc kỹ hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ sản phẩm và thao tác nộp bài dự thi trên hệ thống tại đây.

Lưu ý: Phụ huynh không được vào khu vực tổ chức thi và cần chủ động sắp xếp việc đưa đón, đón thí sinh đúng khu vực quy định sau khi kết thúc bài thi. Việc hạn chế sử dụng ô tô cá nhân cũng được khuyến khích nhằm giảm áp lực giao thông tại điểm thi.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics là hoạt động thường niên do Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị phối hợp tổ chức.

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi, Tekmonk Coding Olympiad là sân chơi lập trình dành cho học sinh, hướng tới phát hiện và bồi dưỡng các tài năng công nghệ thông tin từ sớm. Vòng Sơ khảo được xem là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng để các thí sinh thể hiện năng lực và cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào các vòng trong của cuộc thi.

Theo BTC cuộc thi
#Tekmonk Coding Olympiad #lịch thi sơ khảo #lập trình #cuộc thi lập trình #giải vô địch #thi trực tuyến

