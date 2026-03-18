Không cần cài app, đây là cách bật lịch Âm trên iPhone chạy iOS 26 chỉ với vài bước

Sơn Trần
HHTO - Nhiều người dùng iPhone vẫn nghĩ muốn xem lịch Âm bắt buộc phải cài thêm ứng dụng. Tuy nhiên, trên các phiên bản iOS, bao gồm iOS 26, Apple đã tích hợp sẵn tính năng hiển thị lịch Âm ngay trong hệ thống. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể theo dõi ngày lịch Âm - lịch Dương song song ngay trên thiết bị.

Thực tế, Apple cung cấp một tùy chọn mang tên “Lịch thay thế” (Alternate Calendars), cho phép hiển thị thêm các loại lịch khác ngoài lịch Dương mặc định. Trong đó, lịch Âm được thể hiện thông qua lựa chọn “Âm lịch Việt Nam”.

Để kích hoạt tính năng này, người dùng chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Truy cập vào phần Cài đặt (Settings) trên iPhone, sau đó kéo xuống chọn mục Lịch (Calendar). Tại đây, nhấn vào Lịch thay thế (Alternate Calendars) và chọn Âm lịch Việt Nam.

cach-cai-lich-am-tren-iphone-b2-xtmobilejpg.jpg
cach-cai-lich-am-tren-iphone-chi-tiet-xtmobilejpg.jpg

Sau khi hoàn tất, mở ứng dụng Lịch mặc định trên máy, bạn sẽ thấy ngày Âm được hiển thị nhỏ bên dưới ngày dương trong từng ô ngày.

Khi đã bật lịch Âm, người dùng có thể tận dụng thêm các tiện ích như đưa widget Lịch ra màn hình chính để theo dõi nhanh, hoặc sử dụng trợ lý ảo Siri để hỏi ngày âm bất kỳ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ thống chỉ hiển thị ngày Âm cơ bản. Các thông tin chuyên sâu hơn như ngày hoàng đạo hay các dịp lễ truyền thống của Việt Nam sẽ không được tích hợp sẵn.

thumb-xem-lich-am-iphone.jpg

Với tính năng có sẵn này, iPhone hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu xem lịch Âm hàng ngày mà không cần đến ứng dụng bên thứ ba. Đây là một mẹo nhỏ nhưng hữu ích, giúp người dùng tận dụng tối đa những gì hệ điều hành mang lại.

hht1477-coverfb.jpg
