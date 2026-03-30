DAV Open House 2026: Teen được trải nghiệm 1 ngày làm sinh viên Học viện Ngoại Giao

HHTO - Ngày 29/3, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh DAV Open House 2026. Điểm nhấn của ngày hội là teen không chỉ được tư vấn, định hướng mà còn được trải nghiệm trở thành sinh viên DAV.

DAV Open House 2026 được thiết kế theo mô hình ngày hội trải nghiệm mở, kết hợp giữa tư vấn tuyển sinh và các hoạt động trải nghiệm. Các bạn học sinh tham gia được cung cấp thông tin chi tiết về các ngành đào tạo chính quy, chương trình liên kết quốc tế, cũng như những điểm mới trong phương thức tuyển sinh năm 2026. Dàn "tiền bối" trong ban tổ chức sự kiện nhiệt tình và vui vẻ, công tác đón tiếp được thực hiện trong bầu không khí hòa đồng, cởi mở.

Teen để lại lời cổ vũ, nhắn nhủ bản thân tại ngày hội.

Một điểm nhấn nổi bật của sự kiện là khu vực giao lưu với hơn 30 câu lạc bộ sinh viên. Tại đây, các câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động trình diễn, giới thiệu và tương tác, từ văn nghệ, học thuật đến kỹ năng mềm. Không khí sôi động, trẻ trung đã góp phần phản ánh rõ nét đời sống ngoại khóa đa dạng tại DAV. Các CLB đều thực hiện tốt công tác chuẩn bị như phân chia công việc, in ấn và trưng bày gian bàn của mình. Nhiều CLB còn tổ chức các trò chơi nhằm kết nối với teen tham gia sự kiện.

Ghé thăm CLB Nhiếp ảnh Sinh viên SPC, các bạn học sinh sẽ được trải nghiệm cảm giác chụp ảnh và giao lưu với các anh chị có cùng đam mê với máy ảnh.

“Hãy cố gắng hết sức, mong rằng sẽ được đồng hành cùng các em trong tương lai không xa”- bạn Quang Tuệ (người thứ 2 từ trái qua phải) - Trưởng ban Sự kiện CLB Văn hóa Nhật Bản Chura Chura, nhắn nhủ đến các bạn học sinh.

Cô bạn Trúc An (trái) và Khánh Vy (phải) bày tỏ ấn tượng với Ngày hội tư vấn tuyển sinh với "ê hề" hoạt động.

Song song với đó, hoạt động tham quan cơ sở vật chất "DAV Tour" cũng nhận được sự quan tâm lớn. Dưới sự hướng dẫn của sinh viên đang theo học, học sinh và phụ huynh được trực tiếp tham quan hệ thống phòng học, giảng đường, không gian tự học và các khu chức năng khác trong khuôn viên trường.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, DAV Open House 2026 không chỉ góp phần định hướng cho teen mà còn tạo cơ hội để các bạn trải nghiệm thực tế môi trường đào tạo tại Học viện Ngoại giao, tiếp thêm động lực để biến nơi đây trở thành "nguyện vọng 1" trước khi teen bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.