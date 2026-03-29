Nam sinh THPT chuyên Hùng Vương giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần Olympia 26

HHTO - Với màn thể hiện bản lĩnh và chiến thuật thi đấu thông minh, Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ) đã xuất sắc trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 190 điểm.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ), Bành Gia Huy (trường TH, THCS & THPT Greenfield - Hưng Yên), Lê Hồng Đăng (trường THPT Đa Phúc - Hà Nội), Nguyễn Anh Khoa (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang - Khánh Hòa).

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Gia Huy dẫn đầu với 85 điểm, đứng thứ hai là Thái Dương với 55 điểm, tiếp theo đó là Anh Khoa 30 điểm và Hồng Đăng 20 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 12 chữ cái, ngay sau khi ô gợi ý thứ nhất được mở ra, Thái Dương đã nhanh chóng đưa ra được đáp án chính xác cho từ khóa là “Võ Nguyên Giáp”, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 125 điểm. Theo sau là Gia Huy 95 điểm, Anh Khoa 40 điểm và Hồng Đăng 30 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh ngày càng sôi nổi. Thái Dương giữ vững phong độ với 215 điểm, Gia Huy đứng thứ hai với 155 điểm, tiếp theo là Hồng Đăng với 130 điểm và cuối cùng là Anh Khoa 60 điểm.

Tại phần thi Về đích, Thái Dương đã lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh không đưa ra được đáp án chính xác và vụt mất 20 điểm vào tay Gia Huy ở câu thứ hai. Đến câu hỏi thứ ba, nam sinh đã trả lời đúng và kết thúc phần thi với 215 điểm.

Gia Huy lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Tuy nhiên, nam sinh lại gây tiếc nuối vì không đưa ra được câu trả lời đúng cho cả 3 câu và kết thúc phần thi với 155 điểm.

Hồng Đăng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Nam sinh không đưa ra được đáp án chính xác ở cả ba câu hỏi. Cuối cùng, nam sinh Hà Nội kết thúc phần thi của mình với 110 điểm.

Anh Khoa lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu nam sinh không đưa ra được đáp án đúng. Nhưng đến câu hỏi cuối cùng có sử dụng ngôi sao hy vọng, Anh Khoa đã lấy lại phong độ và trả lời chính xác. Sau phần thi, nam sinh ghi được tổng cộng 130 điểm.

Kết quả chung cuộc, Lý Thái Dương (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 190 điểm.

Về nhì là Nguyễn Anh Khoa (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang - Khánh Hòa) với 130 điểm, đứng thứ ba là Bành Gia Huy (trường TH, THCS & THPT Greenfield - Hưng Yên) đạt 115 điểm, theo sau là Lê Hồng Đăng (trường THPT Đa Phúc - Hà Nội) với 110 điểm.