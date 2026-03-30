Cùng Amsers khám phá thế giới khoa học tại Hội chợ phi lợi nhuận Science Fair 2026

HHTO - Vào ngày 29/3 vừa qua, hơn 3.000 bạn trẻ trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia trải nghiệm hội chợ khoa học Science Fair 2026 do học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức.

Science Fair là hội chợ phi lợi nhuận được tổ chức thường niên bởi CLB Society of Open Science - CLB Khoa học lớn nhất trực thuộc trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Science Fair 2026 kết nối khoa học với vũ trụ lễ hội quen thuộc.

Tạo dựng được uy tín qua 8 mùa tổ chức thành công, Science Fair luôn tự hào là một trong những sự kiện có chủ đề về khoa học thu hút hàng nghìn người tham gia mỗi năm, là lựa chọn đáng tin cậy của các gia đình cũng như các bạn trẻ. Với những thí nghiệm khoa học đa dạng do chính tay các bạn học sinh chuẩn bị, Science Fair qua từng năm không ngừng nỗ lực đổi mới và phát triển nhằm có thể mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người tham gia.

Từ những vật dụng thân thuộc trong cuộc sống, BTC đã xây dựng những thí nghiệm dễ hiểu để lý giải những nguyên lý khoa học tưởng như khô khan.

Năm nay, hội chợ tiếp tục liên kết cùng trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội để tổ chức sự kiện tại địa điểm nhà trường. Với hơn 30 thí nghiệm khoa học tương tác, 5 khu trải nghiệm trò chơi theo chủ đề và sự góp mặt của hơn 150 học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trong Ban Tổ chức, Science Fair 2026 là điểm hẹn của những bạn trẻ có cùng chung niềm đam mê với khoa học, là cơ hội để các bạn học sinh cùng nhau thảo luận và trao đổi kiến thức.

Các em nhỏ hào hứng trải nghiệm những hoạt động lý thú tại hội chợ.

Với hơn 30 thí nghiệm lần đầu tiên được giới thiệu và biểu diễn bởi chính các Amsers, người tham gia sẽ được quan sát các hiện tượng khoa học dưới góc nhìn trực quan. Từ đó, các nguyên lý khoa học và lý thuyết vốn tưởng khô khan sẽ được truyền đạt một cách sống động, lôi cuốn.

Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động trải nghiệm và trò chơi tại hội chợ đều được thiết kế dựa trên những ứng dụng của khoa học trong đời sống thường ngày. Khai thác mối liên hệ giữa khoa học với những khoảnh khắc thông thường của đời sống, Science Fair đã tạo cách tiếp cận gần gũi nhưng cũng mới mẻ, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các gia đình có con nhỏ cũng như các bạn học sinh trên địa bàn thành phố.

Khu Trò chơi lý tưởng cho hoạt động gắn kết gia đình dịp cuối tuần.

Bạn Nguyễn Thành Đạt (lớp 11 Địa 1 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) - Đồng Trưởng ban tổ chức chia sẻ: “Science Fair 2026 là cơ hội để chúng mình giới thiệu một cách tiếp cận khoa học gần gũi thông qua các thí nghiệm tương tác, trò chơi và mô hình tư duy sáng tạo. Thông qua sự kiện, chúng mình mong muốn có thể truyền đạt thông điệp rằng: khoa học không hề khô khan và khó hiểu; trái lại, khoa học gần gũi, thú vị và luôn hiện hữu ở mọi mặt trong cuộc sống".

Science Fair 2026 đã tạo ra những trải nghiệm vừa học - vừa chơi độc đáo.

Với nhiệt huyết tuổi trẻ sôi nổi, những Amsers tài năng đã đem đến một sân chơi khoa học lý thú cho người tham gia ở mọi lứa tuổi. Mong rằng, thành công tốt đẹp của Science Fair 2026 sẽ là tiền đề để các bạn tiếp tục nuôi dưỡng và lan tỏa đam mê với bộ môn khoa học muôn màu, từ đó đem lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.