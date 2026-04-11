Sôi nổi giải bóng đá học đường Mai vàng chào xuân

Tiếng trống, tiếng kèn cổ vũ vang dội của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho cầu thủ thi đấu cống hiến.
Trong ngày tranh chức Vô địch, giải Ba, không khí trên sân sôi động trong tiếng kèn, tiếng trống, cùng những tràng pháo tay, reo hò cỗ vũ cho các cầu thủ thi đấu trên sân. Ảnh: Xuân Tùng
Trong sân, các đội bóng đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, đầy kỹ thuật. Ảnh: Xuân Tùng
Không khí càng thêm gay cấn khi các đội phải bước vào loạt đá penaty để phân định thắng bại.
Cùng với những pha bóng đẹp, tinh thần thể thao, các trận đấu ghi dấu ấn với nhiều cung bậc cảm xúc của cầu thủ và khán giả. Thành công của giải đấu một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển thể chất song hành cùng giáo dục tri thức, tạo tiền đề để phong trào thể dục thể thao trong nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh. Ảnh: Xuân Tùng