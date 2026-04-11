Gần 200 đại biểu thanh thiếu nhi tham gia Hành trình đỏ 2026 tại Trung Quốc

TPO - Ngày 11/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam chính thức lên đường tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc. Diễn ra từ ngày 11 - 18/4, chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hành trình học tập, trải nghiệm đa chiều

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Truyền thông và sáng tạo nội dung; cán bộ Đoàn và sinh viên; thiếu nhi và nhóm văn hóa nghệ thuật.

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn.

Các đại biểu háo hức lên đường tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: Lưu Trinh

Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 được thiết kế chia các đại biểu thành 4 nhóm nhằm bảo đảm hiệu quả nghiên cứu và trải nghiệm. Cụ thể, nhóm truyền thông và sáng tạo nội dung tập trung triển khai các hoạt động liên quan đến công tác truyền thông hiện đại; nhóm cán bộ Đoàn và sinh viên chú trọng trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, đời sống sinh viên; nhóm văn hóa – nghệ thuật tăng cường giao lưu học thuật, tìm hiểu các giá trị văn hóa đặc sắc; trong khi nhóm thiếu nhi được tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với lứa tuổi, góp phần nâng cao kỹ năng và nhận thức.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ hoạt động tại Quảng Châu và Bắc Kinh. Tại đây, các đại biểu sẽ tham gia nhiều nội dung phong phú như tham quan các “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử cách mạng hai nước và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; khảo sát các mô hình phát triển khoa học – công nghệ, doanh nghiệp và đô thị hiện đại; đồng thời tham dự các diễn đàn, tọa đàm đối thoại thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”.

Những hoạt động này không chỉ giúp đại biểu mở rộng tri thức, mà còn tạo cơ hội tiếp cận thực tiễn phát triển của Trung Quốc, từ đó liên hệ, vận dụng vào bối cảnh Việt Nam. Đây cũng là dịp để thanh thiếu nhi hai nước tăng cường hiểu biết, xây dựng tình bạn, thúc đẩy giao lưu nhân dân – một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ song phương.

Mỗi đại biểu tham gia chương trình được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một “đại sứ thanh niên”, mang theo hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam giới thiệu tới bạn bè Trung Quốc. Không chỉ là người học hỏi, các bạn trẻ còn là những người kể chuyện, lan tỏa giá trị và tinh thần của thế hệ mới – năng động, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm.

Tâm thế cởi mở, khát vọng hội nhập

Chia sẻ với PV Tiền Phong, bạn Đặng Đình An - sinh viên chuyên ngành Thông tin đối ngoại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, bản thân sẵn sàng mang đến hành trình một tinh thần cầu thị và năng lượng tích cực. Theo đuổi lĩnh vực ngoại giao và truyền thông, An luôn mong muốn được trải nghiệm thực tế, mở rộng thế giới quan và kết nối với bạn bè quốc tế.

An chia sẻ, điều quan trọng nhất mà bản thân hướng tới là giữ được sự cởi mở, chân thành trong giao tiếp, từ đó dễ dàng hòa nhập và tạo dựng những mối quan hệ ý nghĩa. Việc chủ động tìm hiểu lịch sử cách mạng, các kiến thức về pháp luật, quan hệ quốc tế cũng như phong tục tập quán của nước bạn giúp An tự tin hơn khi tham gia các hoạt động giao lưu. Đặc biệt, An kỳ vọng có thể giới thiệu hình ảnh một thế hệ sinh viên Việt Nam vừa trân trọng truyền thống, vừa năng động, hiện đại và sẵn sàng hội nhập.

Cùng chung niềm tự hào khi được lựa chọn, bạn Hà Quang Hùng Sơn - sinh viên lớp Kiểm toán chất lượng cao 65D, Đại học Kinh tế Quốc dân, coi đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của mình. Với Sơn, chương trình không chỉ là cơ hội học tập quốc tế mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong học tập, hoạt động Đoàn – Hội và các chương trình giao lưu trước đó.

Từng tham gia nhiều chương trình trao đổi quốc tế như JENESYS, SSEAYP, Youth Korea hay các khóa đào tạo lãnh đạo, Sơn tích lũy tư duy đa văn hóa, khả năng thích nghi và tinh thần đại diện quốc gia. Lần này, Sơn mong muốn tiếp cận sâu hơn với mô hình phát triển, tư duy chiến lược của Trung Quốc, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế và tiếp tục hoàn thiện bản thân theo định hướng trở thành một kiểm toán viên có tư duy toàn cầu, năng lực lãnh đạo trong tương lai.

Trong khi đó, bạn Trần Đức Nguyên, sinh viên khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, lại mang đến góc nhìn giàu cảm xúc về lịch sử và giao lưu văn hóa. Nguyên đặc biệt quan tâm đến những dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu, Trung Quốc và rất mong chờ được đến trực tiếp những địa chỉ đỏ ý nghĩa này.

Nguyên bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi trở thành một trong những đại biểu của chương trình, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm trong việc góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức văn hóa, lịch sử và tác phong giao tiếp, Nguyên mong muốn lan tỏa hình ảnh thanh niên Việt Nam thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp và sẵn sàng kết nối.