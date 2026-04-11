Huế đầu tư phục hồi cửa chính Tử Cấm Thành sau gần 80 năm bị phá hủy

TPO - Di tích Đại Cung Môn - cửa chính vào Tử Cấm Thành, nằm trên trục trung tâm Hoàng thành Huế và giữ vai trò đặc biệt trong tổng thể Đại Nội, sẽ được phục hồi sau gần 80 năm bị phá hủy, với kinh phí gần 65 tỷ đồng, nhằm bảo tồn dấu tích lịch sử quan trọng, hoàn chỉnh không gian kiến trúc trung tâm, tôn tạo cảnh quan di sản và tăng kết nối tuyến tham quan phục vụ phát huy giá trị du lịch.

Ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, dự án phục hồi di tích Đại Cung Môn đã được UBND TP. Huế phê duyệt, tổng mức đầu tư gần 65 tỷ đồng, thời gian thực hiện 4 năm. Chủ đầu tư hiện hoàn tất hồ sơ thiết kế, dự toán để triển khai thi công.

Khai quật khảo cổ nền móng di tích Đại Cung Môn - Đại nội Huế trước khi bắt tay phục hồi công trình.

Đại Cung Môn là cửa chính phía nam Tử Cấm Thành, nằm trên tuyến tham quan trung tâm nối Ngọ Môn - điện Thái Hòa - điện Cần Chánh - điện Kiến Trung. Công trình có giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và cảnh quan nhưng đã bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1947, hiện chỉ còn nền móng. Việc phục hồi được đánh giá cấp thiết nhằm hoàn chỉnh trục trung tâm Đại Nội và phát huy giá trị di sản.

Đại Cung Môn dưới thời nhà Nguyễn. Ảnh TL

Theo hồ sơ thiết kế, Đại Cung Môn sẽ được phục hồi quy mô 5 gian theo kiểu kiến trúc truyền thống Huế. Dự án phục dựng hệ khung gỗ lim, mái ngói hoàng lưu ly, vách ván, liên ba chạm khắc họa tiết “nhất thi - nhất họa”, sơn son thếp vàng toàn bộ kết cấu gỗ. Hai bức hoành phi Đại Cung Môn và Càn Thành Cung cùng các chi tiết trang trí pháp lam, khảm sành sứ trên bờ nóc, bờ quyết cũng được phục hồi theo phương pháp truyền thống.

Mặt trước Đại Cung Môn sau khi hoàn thành phục hồi. Ảnh phối cảnh

Ngoài kiến trúc chính, dự án còn tôn tạo sân trước, sân sau, lan can, bình phong, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng khu vực. Công tác tu bổ được thực hiện theo Luật Di sản văn hóa và các quy định chuyên ngành, bảo đảm giữ tối đa tính chân xác của di tích.

Toàn cảnh Đại Cung Môn và các công trình phía sau trên trục trung tâm nối Ngọ Môn - điện Thái Hòa - điện Cần Chánh - điện Kiến Trung. Ảnh phối cảnh

Trong quá trình khai quật khảo cổ, các đơn vị đã phát hiện một phần nền móng thời Minh Mạng. Dấu tích này sẽ được bảo tồn nguyên trạng, trưng bày tại chỗ bằng kính cường lực để phục vụ tham quan, nghiên cứu.

Dự kiến công trình khởi công vào tháng 6/2026. Sau khi hoàn thành, Đại Cung Môn sẽ góp phần hoàn chỉnh chuỗi công trình trên trục trung tâm Hoàng thành Huế, tăng tính kết nối tham quan, tôn vinh giá trị Tử Cấm Thành và tạo điểm nhấn mới cho du lịch di sản cố đô.