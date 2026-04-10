Xã hội

Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Văn Quân
TPO - HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 10/4, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977, quê xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn Thạc sĩ, kỹ sư quản lý đất đai.

Ông Nguyễn Tuấn Anh từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực, nhiệm kỳ 2026-2031.

#nhân sự mới Đồng Nai #công tác cán bộ #bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai #nhân sự mới #Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

