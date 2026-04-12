Hà Nội: Lái ô tô chắn lối vào hầm chung cư, người đàn ông bị khởi tố

Thanh Hà
TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode, Nguyễn Thế Bằng đỗ ô tô chắn lối vào tầng hầm khu chung cư. Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc giao thông kéo dài.

bang.jpg
Đối tượng Bằng (giữa). Ảnh CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thế Bằng (SN 1962, thường trú tại ngõ Tân Lập, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, do xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode (số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai) về giá dịch vụ, ngày 1/4, Bằng đã đỗ ô tô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư.

Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc kéo dài từ khu vực barie đến cửa hầm và đường nội bộ khu chung cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân và an ninh trật tự trên địa bàn phường Bạch Mai.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc xảy ra tại Chung cư Hinode là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khuyến cáo cư dân giải quyết mâu thuẫn tại chung cư phải đúng pháp luật. Cư dân cần gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ, không nghe kích động, xúi giục dẫn đến các hành vi gây mất an ninh trật tự vi phạm pháp luật.

Thanh Hà
