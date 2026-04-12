Bỏ trốn sau khi bị phát hiện dâm ô bé gái 13 tuổi

Nhật Huy
TPO - Sau khi bị phát hiện có hành vi dâm ô bé gái tại nhà riêng, Lê Hoài Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều ngày vận động, đối tượng đã đến công an xã Thạnh Mỹ Tây (An Giang) đầu thú.

Ngày 12/4, Công an xã Thạnh Mỹ Tây (tỉnh An Giang) cho biết, đã tiếp nhận đối tượng Lê Hoài Phong (SN 1976, ngụ địa phương) ra đầu thú về hành vi dâm ô trẻ em.

Lê Hoài Phong tại cơ quan công an.

Trước đó, chị Nguyễn Thị C.T. (SN 1990) trình báo Công an xã Thạnh Mỹ Tây việc con gái 13 tuổi bị Phong có hành vi xâm hại khi ở nhà một mình.

Khi Phong đang thực hiện hành vi dâm ô, ông ngoại của cháu phát hiện, tri hô. Phong bỏ chạy và lẩn trốn khỏi địa phương.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạnh Mỹ Tây phối hợp lực lượng chức năng xác minh, vận động gia đình thuyết phục Phong đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 6/4, Phong đến công an xã đầu thú.

#An Giang #đầu thú #dâm ô trẻ em

