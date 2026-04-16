Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cựu cán bộ Hải quan cầm 5 tỷ đồng 'chạy' tại ngoại cho giám đốc doanh nghiệp

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị cáo Phan Đình Quân (SN 1974, ở phường Tương Mai) và Uông Thị Hoa (SN 1978, ở xã Ô Diên) bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng "chạy" tại ngoại cho một giám đốc doanh nghiệp. Sự việc không thành, hai bên không trả lại tiền nên bị vợ giám đốc doanh nghiệp tố cáo ra cơ quan công an.

Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Đình Quân (SN 1974, ở phường Tương Mai) và Uông Thị Hoa (SN 1978, ở xã Ô Diên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, diễn biến tại tòa xuất hiện một số tình tiết không thể làm rõ nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại”, xảy ra tại Công ty Phú Minh Vina do ông Lê Văn Quang (SN 1980) làm Tổng giám đốc. Khi điều tra vụ án, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quang để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại”.

Cùng thời gian này, công an nhận được đơn của bà D. (vợ của ông Quang) tố cáo hai bị cáo Hoa và Quân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng để “hứa xin cho chồng bà được tại ngoại”.

screen-shot-2026-04-16-at-164538.png
Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi ông Quang bị bắt tạm giam, bà D. đã nhờ Hoa giúp “chạy” cho chồng được tại ngoại. Khi đó, Hoa giới thiệu có bạn là Quân, cán bộ Chi cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, có thể giúp được.

Hai bên gặp mặt nhau, bị cáo Quân nói việc xin tại ngoại cho ông Quang rất khó, tốn kém và đề nghị bà D. ứng một khoản tiền để giải quyết công việc.

Giữa tháng 3/2025, bà D. mang theo 5 tỷ đồng có mặt tại cổng Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội. Tại đây, bà D. đưa túi tiền để trên xe ô tô hiệu Lexus 570 của Hoa. Số tiền này sau đó bị cáo Hoa đưa cho Quân.

Ngày 30/3/2025, Quân nói với bà D. rằng chi phí để giúp ông Quang tại ngoại cần thêm 600.000 USD vì phải nhờ một nhóm người can thiệp. Do thấy số tiền quá lớn nên bà D. không đồng ý, đề nghị Quân trả lại số tiền đã cầm trước đó. Khi đó Quân trình bày tiền đã được chi cho một số người nên chưa thể thu hồi.

Sau nhiều lần liên lạc nhưng bị cáo Quân không phản hồi, bà D. đã làm đơn tố cáo Quân gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.

Điều tra xác định, Quân nhận 5 tỷ đồng từ Hoa, có đi tìm hiểu một số quan hệ để xin tại ngoại cho ông Quang nhưng không được và giữ lại số tiền. Đến ngày 14/6/2025, Quân nhờ người mang đến nhà bà D. trả lại 150.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng).

Hoàng An
#Chạy án #Chạy tại ngoại #Cán bộ Hải quan #Cán bộ Hải quan chạy tại ngoại #Hải quan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe