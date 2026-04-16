BBC lâm vào khủng hoảng chưa từng có vì ông Trump

TPO - Niềm tin của nhân viên BBC vào ban lãnh đạo đài phát thanh - truyền hình Anh sụt giảm nghiêm trọng sau loạt vụ bê bối biên tập trong năm 2025, bao gồm cả vụ tranh cãi với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 15/4, Deadline đưa tin trong thông báo nội bộ vào tuần giữa tháng 4, BBC công bố kết quả khảo sát nhân viên. Thông tin này không công khai ra bên ngoài, nhưng trang tin điện tử Mỹ tiếp cận được qua kênh riêng.

Nội dung rò rỉ cho thấy chỉ 34% nhân viên phản hồi rằng tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao của BBC. Con số này giảm 12 điểm phần trăm so với mức 46% được ghi nhận trong khảo sát năm 2025, và là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của cựu Tổng giám đốc Tim Davie - từ chức sau khi bộ phim tài liệu Panorama biên tập sai lệch bài phát biểu ngày 6/1/2021 của Tổng thống Mỹ Trump.

Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của BBC đang đánh mất niềm tin của số đông nhân viên.

Trước đây, niềm tin của nhân viên BBC vào lãnh đạo từng giảm xuống 35% vào năm 2023, khi Chủ tịch Richard Sharp từ chức giữa tranh cãi về mối liên hệ với cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Trong cuộc khảo sát mới, chưa đến một nửa nhân viên (43%) bày tỏ “hào hứng” về tương lai của BBC, trong khi chỉ 39% đồng ý đài truyền hình nổi tiếng này có thể tiến xa hơn trong 3 năm tới.

Không phải chỉ số nào cũng đáng thất vọng. Khoảng 72% cho biết tin tưởng vào “chiến lược mang lại giá trị cho mọi đối tượng khán giả” của BBC, và 71% đánh giá các sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn có thể cạnh tranh với đối thủ.

“Khảo sát nhân viên hàng năm là cách thức quan trọng để hiểu và theo dõi quan điểm về nhiều vấn đề liên quan đến BBC. Các phản hồi này có thể dao động và phản ánh những gì đang diễn ra cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức. Không có gì ngạc nhiên khi niềm tin vào lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi loạt sự kiện trong những tháng gần đây và hai vụ từ chức gây chú ý. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy đại đa số nhân viên tự hào khi làm việc tại BBC. Đội ngũ của chúng ta, bao gồm tổng giám đốc mới, làm việc theo các giá trị cốt lõi và xây dựng văn hóa tích cực, từ đó thúc đẩy tổ chức tiến lên phía trước để phục vụ khán giả”, người phát ngôn của BBC cho biết.

Phim tài liệu Panorama được phát hành vào tháng 10/2024. Phim có đoạn ông Trump nói với người ủng hộ rằng “chúng ta sẽ đi bộ đến Điện Capitol” và họ sẽ “chiến đấu đến cùng”. Tuy nhiên, hai câu này nằm ở hai phần khác nhau của bài phát biểu.

Việc cắt ghép này khiến lãnh đạo nước Mỹ như đang khuyến khích cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol vào tháng 1/2021. Thực tế, ông Trump kêu gọi người ủng hộ nên “cổ vũ cho các nghị sĩ dũng cảm của chúng ta”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 9/11/2025, Tổng thống Trump cáo buộc BBC cố tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông chỉ trích: “Hơn nữa, họ đến từ quốc gia khác - quốc gia mà nhiều người coi là đồng minh số một của chúng ta. Thật là một điều tệ hại cho nền dân chủ!”.

Ông Trump nổi giận vì lỗi biên tập nghiêm trọng trong phim tài liệu Panorama. Ảnh: Getty Images.

Không lâu sau lời lên án của ông Trump, ông Tim Davie - lãnh đạo BBC từ năm 2020 - tuyên bố từ chức. Ông nhấn mạnh cách đưa tin của đài này vẫn là “chuẩn mực vàng” trên thế giới, nhưng thừa nhận có sai sót và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cuối cùng.

CEO BBC News, bà Deborah Turness, cũng từ chức cùng lúc.

Ngày 13/11/2025, người phát ngôn cho biết Chủ tịch Samir Shah đã gửi thư cá nhân đến Nhà Trắng, với nội dung xin lỗi lãnh đạo nước Mỹ.

Bất chấp loạt động thái chuộc lỗi, đội ngũ pháp lý của ông Trump vẫn đệ đơn kiện BBC lên tòa án liên bang ở nam Florida ngày 15/12. Trong đó, đài truyền hình Anh bị cáo buộc tội phỉ báng và vi phạm luật thực thi thương mại của bang Florida. Phía ông Trump yêu cầu BBC bồi thường 5 tỷ USD cho mỗi cáo buộc.

Vụ bê bối liên quan đến ông Trump được xem là “giọt nước tràn ly” đối với Davie. Vài tháng trước đó, ông suýt “bay ghế” vì sự cố phát sóng nghiêm trọng, dẫn đến BBC bị cáo buộc không duy trì cam kết trung lập tin tức với cả hai phe chính trị.

Cụ thể, khi BBC phát trực tiếp màn trình diễn tại Glastonbury Festival (Anh), người xem chứng kiến cảnh nhóm nhạc nam Bob Vylan hô khẩu hiệu phản đối Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) liên quan đến xung đột ở Gaza, với nội dung bị cho là “kích động thù hận”.

Trước đó, BBC cũng phát sóng phim tài liệu Gaza: How to Survive a Warzone (2025), được dẫn chuyện bởi con của một quan chức Hamas.

Ông Tim Davie và bà Deborah Turness từ chức sau loạt bê bối.

Davie không hẳn là lãnh đạo bị ghét bỏ, vẫn có nhiều người tiếc nuối khi ông rời đi, đặc biệt là hội đồng quản trị BBC. Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ cho biết họ mệt mỏi với loạt khủng hoảng liên tiếp trong nhiệm kỳ của ông.

Có người còn nhận xét: “Ông ấy giỏi xử lý khủng hoảng, nhưng hầu hết khủng hoảng do ông ấy tạo ra”.

Người thay thế Davie là Matt Brittin, cựu lãnh đạo Google. Dù đến ngày 18/5 mới chính thức nhậm chức, ông đã bắt đầu xuất hiện tại trụ sở BBC và làm quen với nhân viên.

Chủ tịch Samir Shah cho biết Brittin có đủ năng lực để giúp khôi phục niềm tin vào ban lãnh đạo. Ông nói: “Matt mang đến cho BBC kinh nghiệm sâu rộng trong việc dẫn dắt một tổ chức lớn, phức tạp và nổi bật vượt qua quá trình chuyển đổi”.