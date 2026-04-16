4 rapper Việt phải xin lỗi giữa đêm

Khuya 15/4, B Ray xin lỗi, giải thích vụ lời rap bị chỉ trích coi thường phụ nữ. Nhắc đến lý do lên tiếng muộn, nam rapper cho biết anh phải di chuyển từ Hà Nội về TPHCM, cộng thêm tình trạng sức khỏe chưa ổn định. Anh cân nhắc viết bài chia sẻ nhưng cuối cùng lựa chọn livestream để trực tiếp xin lỗi.

Kể lại bối cảnh, B Ray nói anh ra Hà Nội để thu âm và tham gia livestream cùng Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill. Phần rap tranh cãi: "Anh kêu Amee gọi là anh trai/ Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh", được anh hoàn thành trên máy bay và thu âm ngay khi đến nơi.

Sau buổi livestream, anh nhận ra câu rap bất ổn. Ngay trong đêm, anh liên hệ chủ kênh là rapper 24k.Right để ẩn đoạn livestream.

B Ray vướng ồn ào trên sóng livestream.

"Verse rap đó tôi muốn dẫn dắt từ em gái, anh trai cho đến em xinh. Sau buổi phát sóng, tôi nhận ra câu rap không ổn, cái sai nằm ở từ 'ngủ'. Trong trường hợp này nó là từ dung tục, xúc phạm".

B Ray cho biết anh và đồng nghiệp dự định xử lý sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn trong buổi livestream sau. Nhìn lại, anh nhận ra đây là quyết định chủ quan dẫn đến sai lầm: “Đáng lẽ đêm hôm đó là cơ hội để tôi nghiêm túc xin lỗi và sửa sai ngay lập tức, nhưng tôi đã làm giảm nhẹ câu chuyện để mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng. Sai càng sai, tôi xin lỗi về điều đó".

Nam rapper nhiều lần nhấn mạnh không có lý do để biện minh: “Tôi không có bất kỳ lý do nào để biện minh, ngoài việc tôi đã thiếu suy nghĩ".

Anh thừa nhận sự việc đi ngược lại những gì bản thân đã xây dựng: “Tôi hiểu sự phẫn nộ của mọi người dành cho tôi là hoàn toàn xứng đáng. Bản thân tôi cũng rất giận và thất vọng về mình. Câu rap đó đi ngược lại với tất cả những gì tôi đã cố gắng xây dựng và thay đổi trong suốt thời gian dài. Chỉ vì một sai lầm như vậy, tôi đã tự phá vỡ những nỗ lực đó, điều này đáng lẽ không nên xảy ra.

Sự việc này khiến tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ. Tôi vẫn chưa thực sự học được những bài học lẽ ra phải hiểu từ trước", B Ray chia sẻ.

Trong lời xin lỗi, nam rapper gửi lời tới đồng nghiệp bị ảnh hưởng, khán giả: "Tôi xin gửi lời xin lỗi tới các đồng nghiệp liên quan trong sự việc, các khán giả, đặc biệt là những người đã đặt niềm tin vào tôi nhưng nhận về thất vọng".

B Ray cho hay anh không dám mong mọi người tha thứ và chỉ muốn gửi lời xin lỗi một cách nghiêm túc và thẳng thắn.

"Tôi sẵn sàng nhận mọi chỉ trích và những hình thức xử lý. Tôi cho rằng đó là điều mình xứng đáng phải chịu. Tôi tiếp tục cố gắng để không làm ai thất vọng", nam rapper nói.

B Ray xin lỗi, trình bày sự việc trên livestream khuya 15/4.

Trước đó, ba rapper còn lại có mặt trong livestream là Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill đều lên tiếng xin lỗi, trình bày lại vụ việc và coi đây là bài học lớn để rút kinh nghiệm. Phía rapper Mason Nguyễn phải dời lịch phát hành sản phẩm mới.

"Sự việc gây ra nhiều tranh cãi, ồn ào. Tất cả nội dung đó đều đến từ kênh của tôi. Tôi xin lỗi chân thành tới mọi người. Đây là bài học để tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm, chú ý hơn khi livestream, làm nhạc, kiểm soát ngôn từ và cảm xúc", 24k.Right cho biết.

Trong khi đó, Gill phân trần: "Tôi không hưởng ứng hay ủng hộ phần nội dung gây tranh cãi. Tuy nhiên, việc tôi xuất hiện và giữ im lặng trong bối cảnh đó đã khiến mọi người cảm thấy thiếu tôn trọng, đây là thiếu sót của bản thân. Tôi xin nhận trách nhiệm vì đã không thể hiện rõ quan điểm ngay tại thời điểm đó.

Với tôi, sự tôn trọng phụ nữ không phải là điều để tranh luận, đó là điều phải luôn thể hiện qua cách sống, cách làm nhạc và cách đối xử với mọi người xung quanh".

