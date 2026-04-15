NSƯT Hạnh Thúy có 4 phim điện ảnh trong một tháng

TPO - Dàn sao Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Diệp Bảo Ngọc... có những chia sẻ trước khi "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" trước khi ra mắt. Đây là bộ phim điện ảnh thứ 4, và là vai có tạo hình ghê rợn thứ hai của NSƯT Hạnh Thúy chỉ trong vòng một tháng.

Sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng diễn ra tại TPHCM diễn ra với sự góp mặt của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Quốc Tuấn, Kiều Minh Tuấn và Diệp Bảo Ngọc.

Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan đã lỡ hẹn với khán giả Việt tại buổi công chiếu do vướng lịch trình cá nhân.

Phí Phông xoay quanh hành trình của hai anh em pháp sư Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Minh Anh) khi dấn thân vào chốn rừng thiêng nước độc để tìm cách hóa giải lời nguyền Phí Phông đang bủa vây người mẹ.

Mọi nghi vấn đổ dồn vào mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha) khi họ mang những đặc tính kỳ quái giống hệt loài quỷ máu trong truyền thuyết dân gian miền núi. Những bí mật kinh hoàng dần hé lộ, đẩy các nhân vật vào một cuộc truy lùng không hồi kết, nơi ranh giới giữa người và quỷ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Phim thứ 4 có NSƯT Hạnh Thúy trong vòng một tháng



2026 là năm năng suất của NSƯT Hạnh Thúy khi liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh. Trong vòng một tháng, kể từ đầu tháng 3, nữ diễn viên tham gia bốn bộ phim chiếu rạp gồm Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực và lần này là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Nữ nghệ sĩ nói việc làm mới mình sau hàng loạt vai diễn mang màu sắc tâm linh là bài toán khó.

Hạnh Thuý tiếp tục đóng phim kinh dị sau chuỗi dự án ấn tượng.

"Tôi thường hỏi lý do tại sao mình không làm, thay vì tại sao mình làm. Với Phí Phông, không có lý do gì để từ chối kịch bản giàu chất liệu văn hóa và ê-kíp trẻ trung như vậy", nghệ sĩ chia sẻ.

Để khán giả không cảm thấy sự lặp lại, NSƯT Hạnh Thúy dành sự đầu tư lớn cho phần diện mạo.

"Tôi cùng đội ngũ hóa trang bàn bạc kỹ, thêm thắt từng chi tiết để nhân vật có nét riêng biệt. Việc thay đổi ngoại hình kết hợp bối cảnh khắc nghiệt giúp tôi tìm ra những sắc thái mới cho vai diễn gai góc lần này", cô khẳng định.

Ngoài ra, một trong những điểm nhấn của phim là sự tham gia của sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan. Vào vai người cha âm thầm bảo vệ gia đình, diễn viên Sĩ Hậu nói anh và Nina gặp rào cản lớn về ngôn ngữ. Tuy nhiên, thay vì lời nói, cả hai kết nối bằng sự quan sát lặng lẽ.

"Nina chuyên nghiệp, ánh mắt của bé luôn dõi theo tôi như người cha thực thụ. Có những lúc giật mình trên phim trường, người đầu tiên bé tìm không phải mẹ ruột mà là ánh nhìn của tôi. Chính sự thấu hiểu không lời đó đã khiến tôi thực sự coi Nina như con gái mình", Sĩ Hậu chia sẻ.

Sĩ Hậu và Diệp Bảo Ngọc - đóng vai cha mẹ của bé Nina trên phim - đều dành sự ngưỡng mộ cho tác phong làm việc của diễn viên 12 tuổi.

Diệp Bảo Ngọc cho biết bản năng làm mẹ giúp cô gần gũi với Nina rất nhanh. Nữ diễn viên ấn tượng với "chemistry" giữa hai mẹ con ngay từ buổi tập đầu tiên.

Diệp Bảo Ngọc nói thêm dù Nina bằng tuổi con mình, nhưng phong cách làm việc và sự tập trung cao độ của cô bé là điều khiến diễn viên người lớn cũng phải nhìn lại và học hỏi.

"Ở Nina có sự chuyên nghiệp đến kinh ngạc. Dù là đứa trẻ, mình vẫn cần phải học. Cách bé tự đấu tranh để thực hiện những cảnh quay khó thay vì dùng người đóng thế đã truyền cảm hứng cho tôi", nữ diễn viên khẳng định.

Đại diện nhà sản xuất kể có kinh nghiệm dày dặn với dòng phim kinh dị, nhưng khi đối diện với bối cảnh thực tế tại thung lũng với cây cổ thụ kỳ quái, mẹ Nina lo lắng và yêu cầu con gái không thực hiện cảnh quay vì lo ngại các yếu tố tâm linh ảnh hưởng đến con.

Những thước phim cao trào, ám ảnh trên màn ảnh đều do chính Nina thực hiện, để lại ấn tượng tốt.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung khẳng định phim không chỉ hù dọa bằng những màn nhảy bổ vào màn hình mà tập trung khai thác nỗi sợ sâu thẳm bên trong con người. Với cái kết mở, ê-kíp nung nấu ý định mở ra "vũ trụ kinh dị" mới dựa trên những chất liệu dân gian thuần Việt trong tương lai.

Kiều Minh Tuấn vượt nỗi sợ

Kiều Minh Tuấn cho biết anh nhát gan, sợ phim kinh dị, ban đầu định từ chối dự án. Kịch bản của đạo diễn Đỗ Quốc Trung là lý do khiến anh gật đầu, dù bản thân vốn e dè với dòng phim kinh dị. Để đổi lấy thước phim ấn tượng, nam diễn viên trải qua những ngày "hành xác" trên vùng cao Tây Bắc.

Đáng nhớ nhất là phân đoạn nhân vật bị treo ngược người giữa trời mưa. Kiều Minh Tuấn nhớ lại sự cố kinh hoàng khi cành cây treo lơ lửng bất ngờ bị gãy.

Khi nam diễn viên vừa được kéo lên, cành cây liền sụp xuống. Theo phản xạ, anh quay lại nhìn và giật mình kinh sợ khi thấy một khúc cây nhọn ngay nơi mình vừa lơ lửng.

Do bị treo ngược trong thời gian dài dưới tác động của trọng lực, mắt Kiều Minh Tuấn sưng vù, không thấy đường vì máu dồn xuống đầu.

"Nước mưa và máu giả chảy ngược hết vào mũi. Tôi bị viêm xoang nên cảm giác lúc đó khó thở, mắt cay xè không mở ra được nhưng vẫn phải cố gắng giữ tâm thế để thoại", anh nhớ lại.

Để tăng tính chân thực, anh chủ động đề nghị đạo diễn cho ngậm máu giả để "ọc" ra đúng lúc, bất chấp việc hỗn hợp siro đặc sệt này tràn vào đường thở.