Cú nổ của ca sĩ gốc Huế từng là thực tập sinh Hàn Quốc

TPO - Sau thời gian đào tạo tại Hàn Quốc và gây chú ý qua chương trình Anh trai say hi, DILLAN debut với "VVIP", mở màn cho hành trình hoạt động âm nhạc tại Việt Nam.

Ngày 16/4, DILLAN phát hành MV debut VVIP, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình hoạt động âm nhạc tại thị trường Việt Nam. Đây đồng thời là sản phẩm mở màn cho EP đầu tay dự kiến ra mắt trong năm.

Theo chia sẻ của DILLAN, VVIP là viết tắt của very very important people, không mang ý nghĩa về đặc quyền hay sự xa xỉ mà là cách anh gọi những người quan trọng trong cuộc sống, bao gồm gia đình, những người đồng hành và cộng đồng người hâm mộ. Ca khúc được xem như lời tri ân dành cho những người đã góp phần tạo nên hành trình của anh.

DILLAN ra mắt MV tái hiện hành trình từ thực tập sinh đến lúc debut tại Việt Nam.

MV VVIP được xây dựng với hai bối cảnh đối lập, tái hiện hành trình từ những ngày còn là thực tập sinh trong phòng tập đến thời điểm debut. Câu chuyện mang tính cá nhân, nhấn mạnh quá trình trưởng thành và nỗ lực theo đuổi âm nhạc.

Dự án lấy cảm hứng từ dòng pop những năm 2000 - giai đoạn có ảnh hưởng lớn đến quá trình trưởng thành của DILLAN. Tuy nhiên, ê-kíp lựa chọn hướng tiếp cận hiện đại hóa, kết hợp yếu tố hoài niệm với cách xử lý phù hợp thị hiếu đương đại.

Việc xác lập màu sắc âm nhạc và hình ảnh ngay từ sản phẩm đầu tay cho thấy định hướng phát triển rõ ràng của nghệ sĩ. VVIP không chỉ là màn chào sân mà còn đóng vai trò định hình phong cách cá nhân của DILLAN trong giai đoạn đầu hoạt động.

Trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp, DILLAN có thời gian đào tạo tại Hàn Quốc trong vai trò thực tập sinh. Quá trình giúp nam ca sĩ hoàn thiện kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo và phong thái biểu diễn. Nam ca sĩ từng tham gia một số sân chơi quốc tế như Asia Super Young và Starlight Boys, tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn.

Năm 2025, DILLAN lần đầu ra mắt khán giả Việt thông qua chương trình Anh trai say hi. Với ngoại hình sáng, phong thái tự tin và nền tảng đào tạo bài bản, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, DILLAN Hoàng Phan cho biết sự thay đổi trong cuộc sống diễn ra rất nhanh chỉ trong vài tháng sau chương trình Anh trai. Trước đó, anh gần như không sử dụng mạng xã hội và có cuộc sống bình thường.

“Trước đây tôi ra ngoài không ai biết, còn bây giờ nhiều người nhận ra, xin chụp ảnh. Đó là điều tích cực, nhưng tốc độ thay đổi nhanh khiến tôi có chút căng thẳng”, anh chia sẻ.

DILLAN cho biết bản thân hướng nội, ít nói và đôi khi gặp khó khăn trong việc hòa nhập, đặc biệt khi chưa quen với văn hóa và cách giao tiếp trong môi trường mới. Tuy nhiên, anh dần thích nghi nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và bạn bè thân thiết trong chương trình.

DILLAN trong thời gian tham gia Anh trai say hi.

Nam ca sĩ cũng trải lòng về hành trình theo đuổi âm nhạc khi còn ở nước ngoài. Anh tự lập sớm, vừa đi học vừa làm thêm tại quán cà phê để trang trải chi phí sinh hoạt và theo đuổi việc đào tạo nghệ thuật. Gia đình ban đầu không biết về định hướng trở thành ca sĩ của anh, bởi đây là con đường được đánh giá nhiều rủi ro.

“Đó là ước mơ của tôi, không phải của gia đình. Tôi muốn tự chứng minh trước rồi mới chia sẻ”, DILLAN nói. Chỉ đến khi anh xuất hiện trên truyền hình, gia đình mới biết và bắt đầu ủng hộ.

Nam ca sĩ nói thêm từng trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính, từ đó hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức tự lập. Anh cho rằng việc theo đuổi nghệ thuật không đến từ điều kiện kinh tế, mà từ quyết tâm cá nhân.

Hiện tại, DILLAN xem cơ hội hoạt động tại Việt Nam là bước ngoặt quan trọng. Anh cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển sự nghiệp và xây dựng vị trí riêng trong thị trường âm nhạc.