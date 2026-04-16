Việt Trinh: 'Tôi bị trầm cảm'

TPO - Việt Trinh chia sẻ cô đang trong quá trình điều trị trầm cảm, nguyên nhân đến từ áp lực nghề diễn viên, sự thay đổi tâm lý khi mang thai và trầm cảm sau sinh.

Ngày 16/4, Việt Trinh lần đầu công khai việc bản thân rơi vào trầm cảm, đang điều trị bằng thuốc dưới sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. Nữ diễn viên cho biết cô chia sẻ bệnh sau thời gian dài im lặng vì nhận thấy ngày càng nhiều người có biểu hiện tương tự nhưng chưa hiểu đúng về bệnh lý.

Trầm cảm không đến từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là hệ quả của nhiều yếu tố tích tụ trong thời gian dài. Cô cho rằng đặc thù công việc diễn xuất liên tục nhập vai, thay đổi cảm xúc trái ngược "đang vui phải khóc, đang buồn phải cười" khiến cơ thể và tâm lý bị bào mòn.

Việt Trinh cho biết cô đang trong quá trình điều trị trầm cảm.

Việt Trinh nhận ra dấu hiệu rối loạn lo âu xuất hiện từ giai đoạn mang thai. Suốt thai kỳ, cô luôn ở trạng thái lo lắng quá mức, thường xuyên tưởng tượng kịch bản tiêu cực liên quan đến sức khỏe của con. “Mỗi tháng tôi đều đi xét nghiệm một lần, lúc nào cũng sợ con mình có vấn đề”, cô chia sẻ. Những bất ổn tâm lý này tiếp tục kéo dài và rõ hơn sau khi sinh.

Diễn viên Người đẹp Tây Đô nói thêm cô rơi vào trầm cảm sau sinh nhưng không nhận thức được vì lúc đó khái niệm này còn xa lạ. Biểu hiện cực đoan dần xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi khi con gặp vấn đề nhỏ như ọc sữa hay trầy xước, cô quy trách nhiệm cho bản thân, có những hành vi tự gây tổn thương.

“Tôi cảm thấy mình là người mẹ tệ hại, như thể mọi chuyện xảy ra với con đều do lỗi của mình”, cô nói. Tình trạng lo âu, ám ảnh và kiểm soát kéo dài suốt 2-3 năm, khiến tinh thần ngày càng suy kiệt.

Cô được bác sĩ tai mũi họng phát hiện dấu hiệu bất thường và khuyên cô khám chuyên khoa tâm thần. Ban đầu, nữ diễn viên phản ứng tiêu cực, không chấp nhận chẩn đoán. “Tôi từng rất giận khi bác sĩ nói mình bị trầm cảm. Khi nhận thấy những biểu hiện bất ổn không thuyên giảm, tôi chủ động tìm đến bác sĩ chuyên khoa để điều trị", cô chia sẻ thêm.

Việt Trinh từng ngưng thuốc khi thấy tình trạng cải thiện, nhưng sau đó bệnh tái phát và trở nặng hơn. Hiện tại, cô quay lại điều trị gần hai năm và nhấn mạnh việc tuân thủ phác đồ là yếu tố then chốt. Nữ diễn viên cảnh báo tình trạng nhiều người tự ý dừng thuốc hoặc chuyển sang các phương pháp truyền miệng. Có người uống thuốc thấy đỡ rồi tự ngưng, sau đó bệnh nặng hơn.

Trong quá trình chia sẻ câu chuyện, Việt Trinh nhận được nhiều tin nhắn từ khán giả gặp vấn đề tương tự, từ rối loạn lo âu đến trầm cảm kéo dài. Không ít trường hợp mất niềm tin vào điều trị y khoa, hoặc tìm đến yếu tố tâm linh.

Cô bày tỏ quan điểm tin vào bác sĩ và y học hiện đại, đồng thời cho rằng mỗi người cần có trách nhiệm với lựa chọn điều trị của mình.

Nữ diễn viên nói thêm việc công khai câu chuyện không nhằm gây chú ý mà xuất phát từ mong muốn giúp người khác nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường về tâm lý. Cô tiếp tục chia sẻ trong các phần tiếp theo. Hành trình điều trị là quá trình dài, cần sự kiên trì và đồng hành của chuyên gia, thay vì kỳ vọng vào những giải pháp nhanh chóng.