Thực trạng lo ngại ở Nhật Bản

TPO - 3 năm sau khi nữ diễn viên lồng tiếng Nobuyo Oyama qua đời, tài sản của bà không có người kế thừa. Trường hợp của bà cũng phần nào cho thấy thách thức già hóa dân số mà Nhật Bản đang đối mặt.

Tài sản 200 triệu Yên của diễn viên lồng tiếng Doraemon không ai thừa kế

Tạp chí Josei Seven cho biết ngôi nhà sang trọng của Nobuyo Ohyama nằm trong khu phố cao cấp ở Tokyo, Nhật Bản có trị giá 200 triệu Yên (1,26 triệu USD). Cơ ngơi có khả năng bị nhà nước tịch thu.

Sau khi chồng bà là ông Keisuke Sunagawa mất năm 2017, bà Ohyama vào sống tại viện dưỡng lão, căn nhà bỏ không từ đó. Năm 2024, Nobuyo Ohyama qua đời ở tuổi 90.

Nguồn tin nói căn nhà hồi tháng 2 đã được bán cho công ty bất động sản. Nhiều đơn vị quan tâm và thương vụ được thực hiện với giá khá cao.

Cố diễn viên lồng tiếng cho mèo máy Doraemon - Nobuyo Ohyama, qua đời tháng 9/2024.

Ngôi nhà của nữ diễn viên có một tầng hầm và hai tầng nổi cùng bể sục và phòng xông hơi. Vì không có con cái, đây là nơi an dưỡng tuổi già của hai vợ chồng bà đến cuối đời. Nhưng khi bà Ohyama được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ thể Alzheimer vào năm 2012, mọi dự tính phải thay đổi. Bà nhập viện dưỡng lão năm 2012, chồng khi đó mắc ung thư không tiện chăm sóc. Căn nhà tạm giao cho công ty quản lý đứng tên hai vợ chồng.

Chuyên gia tư vấn về thừa kế cho hay trong trường hợp không có người thừa kế như bà Ohyama, tài sản sẽ do tòa án chỉ định. Tài sản thuộc sở hữu của công ty có thể được phân phối bằng hiện vật cho các cổ đông, hoặc bán để lấy tiền mặt rồi phân phối.

Tuy nhiên, công ty cá nhân đó chỉ có duy nhất bà là cổ đông. Nghĩa là không còn bất kỳ người có liên quan nào có thể nhận tài sản. Toàn bộ tài sản của bà, bao gồm cả lợi nhuận từ việc bán bất động sản, dự kiến thuộc về ngân khố quốc gia.

Theo NHK, bà Oyama sinh ra tại Tokyo. Trước khi nổi tiếng nhờ việc lồng tiếng cho Doraemon, bà là diễn viên lồng tiếng múa rối nước, tiêu biểu là vở Boo Foo Woo (1960-1967). Đến năm 1979, bà Nobuyo Oyama lồng tiếng cho nhân vật Doraemon trong bộ phim hoạt hình cùng tên, phát sóng từ 1979-2005.

Loạt phim giúp tên tuổi bà Nobuyo Oyama nổi tiếng toàn cầu. Thậm chí, những tập phim do bà lồng tiếng được gọi là phiên bản Oyama để phân biệt các bản chuyển thể sau này của phim Doraemon.

Thấy gì từ trường hợp của Nobuyo Oyama?

Từ vấn đề của diễn viên Nobuyo Oyama đã phần nào cho thấy tốc độ già hóa, xu hướng người cao tuổi sống một mình tại Nhật Bản đang gia tăng, từ khu vực đô thị đến nông thôn. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo tại quốc gia nhà suốt nhiều năm qua.

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản cho thấy đến năm 2040, khoảng 40% hộ gia đình có chủ hộ từ 65 tuổi trở lên sẽ là hộ đơn thân. Riêng tại Tokyo, tỷ lệ này dự kiến vượt 45%, trong khi trên toàn quốc cũng sẽ vượt mốc 30%.

Số lượng hộ gia đình sống một mình được dự báo tăng từ 18,41 triệu hộ năm 2015 lên 19,94 triệu hộ vào năm 2040, chiếm khoảng 39,3% tổng số hộ. Trong đó, hộ gia đình cao tuổi sống một mình tăng mạnh từ 6,25 triệu lên 8,96 triệu hộ, tương đương hơn 40%.

Những người cao tuổi đang nghỉ ngơi trong khuôn viên một ngôi chùa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Xu hướng này dễ thấy tại các đô thị lớn. Tại Tokyo, số hộ cao tuổi sống một mình dự kiến tăng từ 790.000 hộ (năm 2015) lên 1,16 triệu hộ vào năm 2040. Nguyên nhân chủ yếu là mô hình gia đình nhiều thế hệ ngày càng thu hẹp, thay vào đó là xu hướng sống độc lập.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người chưa kết hôn gia tăng, cùng với việc thế hệ bước sang tuổi trên 80 vào khoảng năm 2030, cũng khiến số người cao tuổi sống một mình tăng lên, nhất là do tình trạng góa vợ hoặc chồng.

Ở các địa phương, tỷ lệ già hóa thậm chí còn cao hơn. Tại Akita, tỷ lệ hộ gia đình cao tuổi chiếm hơn 57%. Những khu vực như vậy đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt, đặc biệt là đi lại và mua sắm.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là sự gia tăng số người cao tuổi sống một mình mắc sa sút trí tuệ. Chính quyền Tokyo đã lên kế hoạch chi khoảng 3,7 tỷ yên cho các biện pháp ứng phó, bao gồm hỗ trợ chi phí khám sàng lọc và xây dựng các trung tâm hỗ trợ bệnh nhân cùng gia đình.