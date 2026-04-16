Một MC Việt bỏ về ở sự kiện

TPO - Theo MC Trác Thúy Miêu, ngành sự kiện có những nguyên tắc tối thiểu về hành xử đối với nghệ danh của người nổi tiếng, đặc biệt khi họ là khách mời. Nếu nguyên tắc bị xâm phạm, nghệ sĩ có quyền từ chối tham gia.

Video ghi lại khoảnh khắc MC Trác Thúy Miêu quay lưng rời khỏi sự kiện ra mắt phim điện ảnh Phí Phông tại TPHCM (diễn ra tối 14/4) lan truyền trên mạng xã hội. Khi MC Trác Thúy Miêu đến khu vực thảm đỏ, một nhân viên sự kiện tới trao đổi. Ngay sau vài câu hỏi, nữ MC tỏ thái độ không vừa lòng và nhanh chóng rời đi. Nhiều người đặt câu hỏi về nội dung cuộc trao đổi và biểu cảm của Trác Thúy Miêu với nhân viên.

Trả lời truyền thông chiều 16/4, nữ MC cho biết khi tham dự thảm đỏ, nhiều nghệ sĩ vẫn nhận được câu hỏi: "Anh/chị thích được gọi bằng danh xưng nào?". Tuy nhiên, ở sự kiện, nữ MC được nhân viên hỏi: "Chị vui lòng cho biết nghệ danh". Trước đó, chị bị nhân viên nhắc nhở tránh đường.

Khoảnh khắc MC Trác Thúy Miêu không hài lòng và quay lưng bỏ về ngay tại thảm đỏ. Ảnh: Đấu trường sắc đẹp.

"Đối với nghệ sĩ, đó là giới hạn cuối cùng. Đó là lý do tôi quay lưng đi ngay, không cho phép điều này diễn ra", nữ MC nói. Đặt trong bối cảnh vừa phải di chuyển quãng đường xa, chưa kịp ăn uống, phải chờ gần một tiếng, MC Trác Thúy Miêu càng tỏ rõ thái độ không hài lòng.

Theo nữ MC, ngành sự kiện có những nguyên tắc tối thiểu về hành xử đối với nghệ danh nghệ sĩ, đặc biệt là khách mời. Khi nguyên tắc bị xâm phạm, nghệ sĩ có quyền bỏ về.

Phía dưới video Trác Thúy Miêu tỏ thái độ với nhân viên, một số khán giả cho rằng nữ MC làm quá và hoàn toàn có thể chọn cách nhắc nhở hòa nhã hơn. "Trong khoảnh khắc gấp rút và cần phản ứng nhanh, nhân viên sự kiện khó tránh khỏi việc không nhận ra nghệ sĩ. Đây là lỗi có thể thông cảm, không nhất thiết phải bỏ về", một khán giả bình luận.

Tuy nhiên, luồng ý kiến khác cho rằng nhân viên của sự kiện giải trí thường xuyên tiếp xúc với người nổi tiếng. Việc nắm chắc danh sách khách mời là yêu cầu bắt buộc trước khi vận hành sự kiện. Câu hỏi về nghệ danh khiến người được mời cảm thấy ban tổ chức thiếu chỉn chu, không trân trọng nghệ sĩ. Đặc biệt, ở nơi có nhiều ngôi sao, máy quay, điện thoại xuất hiện khắp vị trí, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể trở thành tâm điểm tranh cãi.

MC Trác Thúy Miêu khẳng định nhân viên không nhận ra chị ở sự kiện.

Nhiều sao Việt cũng từng rơi vào tình huống tương tự MC Trác Thúy Miêu. Mỗi người chọn một cách phản ứng. Diễn viên Anh Phạm từng bị gọi nhầm thành Phạm Anh và quyết định không bước lên thảm đỏ cho đến khi được giới thiệu đúng tên.

Hồi tháng 3, ở sự kiện họp báo phim, NSND Lê Khanh được khán giả xin chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, người này gọi tên nữ nghệ sĩ là Lê Khánh. Nữ nghệ sĩ thoáng chần chừ nhưng vẫn tươi cười chụp ảnh chung vì khán giả nhiệt tình.

Sau khi chụp ảnh, NSND Lê Khanh cười và nói với người hâm mộ: "Nhưng nhầm người rồi nhé, con bỏ dấu sắc đi". Khoảnh khắc tương tác này của nữ nghệ sĩ với khán giả được khen tinh tế, thân thiện.

