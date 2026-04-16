Chắt nội nhạc sĩ Văn Cao viết rap cho 'Mùa xuân đầu tiên'

TPO - Ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác dịp Tết Nguyên đán năm 1977, ở thể điệu valse dìu dặt, trầm. Tác phẩm vừa được chắt nội của nhạc sĩ trình diễn cùng nhóm nhạc nhí, với phong cách mới.

Tay trống Văn Khôi (sinh năm 2014) - chắt của cố nhạc sĩ Văn Cao - gây chú ý khi xuất hiện ở chương trình Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween của Đài truyền hình Việt Nam. Chia sẻ khi được gọi là "hậu duệ tinh hoa" của nhạc sĩ nổi tiếng, Văn Khôi cho biết tự hào nhưng cũng áp lực.

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Văn Khôi từng thử qua nhiều loại nhạc cụ như piano, sáo, kèn. Nhưng chỉ khi ngồi lên bộ trống, Khôi mới cảm thấy vui, nhịp tim đập như tempo.

Văn Khôi - chắt nội của nhạc sĩ Văn Cao.

Sau màn giao lưu ngắn với MC Thục Phương, Văn Khôi cùng nhóm nhạc thể hiện ca khúc Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao với phong cách trình diễn mới. Chắt nội của nhạc sĩ vừa chơi trống, vừa hát rap. Đoạn rap được Văn Khôi viết thêm có những câu như: "Giai điệu ngân lên như chạm vào ký ức/ Những ngày gian khó giờ chỉ còn trong tiềm thức/Tự do là điều không phải ai cũng hiểu được/ Phải đánh đổi bao nhiêu mới có ngày hôm nay..."

Dù thể hiện bằng phong cách trẻ trung, sôi động hơn, Văn Khôi và các nghệ sĩ nhí vẫn giữ đúng tinh thần của ca khúc Mùa xuân đầu tiên. "Trình diễn ca khúc do cụ Văn Cao sáng tác, tôi tự hào, thấy bản thân thật đặc biệt", Văn Khôi nói.

Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác không nhiều (khoảng 50 ca khúc) nhưng hầu hết tác phẩm đều ở lại rất lâu trong lòng người yêu nhạc. Trong gia tài âm nhạc của ông, Mùa xuân đầu tiên đã trở thành một tuyệt phẩm. Mùa xuân đầu tiên cũng ghi nhận sự “hồi sinh” trong tâm hồn người nghệ sĩ Văn Cao sau nhiều năm không sáng tác nhạc.

Ca khúc được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác dịp Tết nguyên đán năm 1976. Về giai điệu, bài nhạc viết ở thể điệu Valse dìu dặt, trầm. Ông viết về những cánh én báo tin mùa xuân đang về, một ngày nắng mới, tiếng gà gáy trưa, cụm khói bay trên sông, những hình ảnh, âm thanh quen thuộc của làng quê thanh bình. Hoàn cảnh ra đời và số phận của ca khúc nhiều lần được gia đình nhạc sĩ chia sẻ tại các diễn đàn.

Tay trống Văn Khôi cùng gia đình.

Văn Khôi sinh năm 2014, là học sinh của trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội), đồng thời là học sinh trung cấp năm thứ nhất hệ 7 năm của khoa trống Jazz - Học viện Âm Nhạc quốc gia Việt Nam. Ngoài khả năng chơi trống, Văn Khôi có thể đọc rap, đánh đàn piano. Văn Khôi là con trai của anh Văn Giang - cháu đích tôn nhạc sĩ Văn Cao.

Tháng 3/2025, Văn Khôi cùng gia đình tham gia lễ chào cờ và hát Quốc ca tại Ngày hội Văn hóa Vững bước vào kỷ nguyên mới diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình có sự tham gia của 15.000 người ,được xác nhận lập kỷ lục Việt Nam là sự kiện có số lượng người tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất Việt Nam.

Video: Chắt nội nhạc sĩ Văn Cao chơi trống và biểu diễn ca khúc Mùa xuân đầu tiên.

