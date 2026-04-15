Cầu thủ Đình Bắc: 'Hy vọng hết mùa giải này tôi có thể ra nước ngoài thi đấu'

TPO - Nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Thể thao của năm tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời chia sẻ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu ngay sau mùa giải năm nay, xem đó là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp và cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, nâng tầm bản thân.

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 được tổ chức vào tối 15/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được xướng tên ở hạng mục Gương mặt trẻ Thể thao của năm. Danh hiệu là sự ghi nhận xứng đáng cho một năm thi đấu thăng hoa của chân sút thuộc Công an Hà Nội và đội tuyển U23 Việt Nam.

Giải thưởng được công bố và trao bởi ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đình Bắc khi cầu thủ trẻ liên tiếp gặt hái những thành tích ấn tượng.

Nổi bật nhất là cú đúp danh hiệu cùng U23 Việt Nam gồm chức vô địch U23 Đông Nam Á và huy chương vàng SEA Games 33. Trên bình diện cá nhân, tiền đạo sinh năm 2004 còn giành danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025, Vua phá lưới U23 châu Á và lọt top Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Ở cấp câu lạc bộ, Đình Bắc tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi cùng Công an Hà Nội giành cú đúp Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, góp phần hoàn tất một mùa giải thành công trọn vẹn. Những thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn cho thấy bản lĩnh thi đấu ngày càng trưởng thành của cầu thủ trẻ.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Đình Bắc cho biết danh hiệu là nguồn động lực lớn để anh tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho thể thao nước nhà. Tiền đạo trẻ cũng bày tỏ kỳ vọng về tương lai của bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển có thêm những cầu thủ nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son. Theo anh, đây là tín hiệu tích cực giúp đội tuyển nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới những mục tiêu xa hơn như vòng chung kết Asian Cup.

Tại lễ trao giải, Đình Bắc cũng chia sẻ về giấc mơ mà mình đang ấp ủ. "Ước mơ ra nước ngoài thi đấu của tôi đã có từ lâu. Tôi cũng không biết những khó khăn gì sẽ chờ đón mình ở phía trước. Trước mắt, tôi chỉ biết cố gắng để làm tốt nhất những gì có thể để tìm kiếm thành công ở nước ngoài, đó cũng là tiền đề cho thế hệ sau này. Hy vọng hết mùa giải này Bắc có thể ra nước ngoài thi đấu và việc ngày càng có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn", cầu thủ Đình Bắc nói.

Cũng tại lễ trao giải, hạng mục Chiến tích thể thao của năm được trao cho Đội tuyển U22 Việt Nam sau một năm thi đấu thành công với tấm HCV SEA Games 33 và chức vô địch U23 Đông Nam Á. Trong khi đó, danh hiệu Gương mặt thể thao của năm được trao cho Trịnh Thu Vinh, người đã ghi dấu ấn mạnh mẽ ở bộ môn bắn súng với hàng loạt huy chương và kỷ lục tại đấu trường khu vực và châu lục.

Bên cạnh các hạng mục chuyên môn, giải thưởng Khát vọng Cống hiến được trao cho T&T Group nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong việc phát triển thể thao Việt Nam. Sự đồng hành của doanh nghiệp đã góp phần tạo nền tảng vững chắc, giúp các vận động viên và đội tuyển nâng cao thành tích trên đấu trường quốc tế.