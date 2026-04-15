Biến động lớn ở CLB của Messi: HLV từ chức, Casemiro đồng ý gia nhập

TPO - Chỉ trong vài giờ đồng hồ, Inter Miami đã ghi nhận những biến động lớn. HLV trưởng Javier Mascherano quyết định từ chức trong lúc họ đạt được thỏa thuận chiêu mộ Casemiro với khoản lương khủng từ MU.

Javier Mascherano bất ngờ chia tay Inter Miami chỉ 4 tháng sau khi giúp đội bóng này giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử, tạo nên một cú sốc lớn với bóng đá Mỹ và đặc biệt là với tập thể đang sở hữu Lionel Messi. Trong thông báo phát đi ngày 14/4, Inter Miami xác nhận nhà cầm quân người Argentina rời ghế HLV trưởng vì “lý do cá nhân”, khép lại một giai đoạn ngắn ngủi nhưng rất thành công.

Điều khiến câu chuyện này trở nên đáng chú ý nằm ở chỗ Mascherano không rời đi trong lúc Inter Miami khủng hoảng. Trái lại, ông vừa để lại dấu ấn đậm nét. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ Barcelona và tuyển Argentina, Inter Miami vô địch MLS Cup 2025, đăng quang ngôi đầu miền Đông và ghi tới 101 bàn trên mọi mặt trận ở giai đoạn regular lẫn play-off, một con số cho thấy sức công phá rất đáng nể.

Không dừng lại ở đó, Inter Miami còn trở thành đội MLS đầu tiên giành vé vào vòng knock-out FIFA Club World Cup, thành tích đủ để tên tuổi Mascherano được nhìn nhận theo cách khác hẳn so với sự hoài nghi khi ông mới nhậm chức.

Messi sẽ sớm có thầy mới

Ông từ chức chỉ ít ngày sau khi Inter Miami tiếp tục gây thất vọng tại sân nhà mới, trong bối cảnh đội bóng chưa thắng ở 2 trận đầu tiên tại đây. Dù vậy, nếu nhìn rộng hơn, Inter Miami không hề rơi vào cảnh hỗn loạn. Đội bóng vẫn đứng ở nhóm trên của BXH miền Đông sau khởi đầu tương đối ổn định, nhưng cú vấp tại CONCACAF Champions Cup cùng áp lực duy trì vị thế nhà vô địch MLS có thể đã khiến bầu không khí quanh CLB trở nên nhạy cảm hơn.

Ở chiều ngược lại, Inter Miami đang chờ ngày đón Casemiro. Tờ RTE khẳng định cầu thủ 34 tuổi này dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng 2 năm để thi đấu cho Inter Miami. Hợp đồng cũng kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Casemiro sẽ được tăng gấp đôi mức lương hiện tại khi gia nhập đội bóng của David Beckham (700 ngàn euro/tuần).

Dự kiến, ​​thỏa thuận sẽ được công bố sau khi World Cup 2026 kết thúc để Casemiro có thể tập trung vào hành trình chinh phục chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil.