Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Biến động lớn ở CLB của Messi: HLV từ chức, Casemiro đồng ý gia nhập

Đặng Lai

TPO - Chỉ trong vài giờ đồng hồ, Inter Miami đã ghi nhận những biến động lớn. HLV trưởng Javier Mascherano quyết định từ chức trong lúc họ đạt được thỏa thuận chiêu mộ Casemiro với khoản lương khủng từ MU.

Javier Mascherano bất ngờ chia tay Inter Miami chỉ 4 tháng sau khi giúp đội bóng này giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử, tạo nên một cú sốc lớn với bóng đá Mỹ và đặc biệt là với tập thể đang sở hữu Lionel Messi. Trong thông báo phát đi ngày 14/4, Inter Miami xác nhận nhà cầm quân người Argentina rời ghế HLV trưởng vì “lý do cá nhân”, khép lại một giai đoạn ngắn ngủi nhưng rất thành công.

Điều khiến câu chuyện này trở nên đáng chú ý nằm ở chỗ Mascherano không rời đi trong lúc Inter Miami khủng hoảng. Trái lại, ông vừa để lại dấu ấn đậm nét. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ Barcelona và tuyển Argentina, Inter Miami vô địch MLS Cup 2025, đăng quang ngôi đầu miền Đông và ghi tới 101 bàn trên mọi mặt trận ở giai đoạn regular lẫn play-off, một con số cho thấy sức công phá rất đáng nể.

Không dừng lại ở đó, Inter Miami còn trở thành đội MLS đầu tiên giành vé vào vòng knock-out FIFA Club World Cup, thành tích đủ để tên tuổi Mascherano được nhìn nhận theo cách khác hẳn so với sự hoài nghi khi ông mới nhậm chức.

Messi sẽ sớm có thầy mới

Ông từ chức chỉ ít ngày sau khi Inter Miami tiếp tục gây thất vọng tại sân nhà mới, trong bối cảnh đội bóng chưa thắng ở 2 trận đầu tiên tại đây. Dù vậy, nếu nhìn rộng hơn, Inter Miami không hề rơi vào cảnh hỗn loạn. Đội bóng vẫn đứng ở nhóm trên của BXH miền Đông sau khởi đầu tương đối ổn định, nhưng cú vấp tại CONCACAF Champions Cup cùng áp lực duy trì vị thế nhà vô địch MLS có thể đã khiến bầu không khí quanh CLB trở nên nhạy cảm hơn.

Ở chiều ngược lại, Inter Miami đang chờ ngày đón Casemiro. Tờ RTE khẳng định cầu thủ 34 tuổi này dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng 2 năm để thi đấu cho Inter Miami. Hợp đồng cũng kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Casemiro sẽ được tăng gấp đôi mức lương hiện tại khi gia nhập đội bóng của David Beckham (700 ngàn euro/tuần).

Dự kiến, ​​thỏa thuận sẽ được công bố sau khi World Cup 2026 kết thúc để Casemiro có thể tập trung vào hành trình chinh phục chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil.

