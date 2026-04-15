HLV Luis Enrique tiết lộ 'chìa khóa' giúp PSG khuất phục Liverpool

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Liverpool ở tứ kết lượt về Champions League, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, đã cho thấy đẳng cấp vượt trội của PSG, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu.

Trong thế trận chịu nhiều sức ép ở hiệp hai, đặc biệt trước sự vùng lên mạnh mẽ của đội chủ nhà, đại diện nước Pháp vẫn đứng vững, trước khi tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Cú đúp của Ousmane Dembele là dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Liverpool.

Phát biểu sau trận, HLV Luis Enrique thẳng thắn thừa nhận bảo vệ ngôi vương Champions League luôn là thử thách khắc nghiệt bậc nhất.

“Chúng tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng PSG lại có mặt ở đây, và chúng tôi phải biết tận dụng cơ hội này", ông nói.

Không nói nhiều về “hào quang nhà vô địch”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh vào yếu tố tinh thần trong tập thể: "Tôi tự hào khi đội bóng luôn duy trì được đẳng cấp, bất kể đối thủ là ai. Chúng tôi có niềm tin, sự tự tin và các CĐV cũng tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội".

Theo HLV Enrique, việc Liverpool buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ sau thất bại 0-2 ở lượt đi đã vô tình rơi vào “cái bẫy” chiến thuật của PSG: “Họ phải chấp nhận rủi ro, và điều đó mở ra không gian cho chúng tôi phản công. Có thể bàn thắng đến muộn hơn mong đợi, nhưng khi nó xuất hiện, cục diện đã thay đổi. Toàn đội đã kiểm soát trận đấu rất tốt".

Ở vòng bán kết, PSG sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich. Tuy nhiên, HLV Enrique tỏ ra khá thoải mái khi nói về đối thủ sắp tới:

“Nếu tôi chọn một đội, có lẽ chúng tôi sẽ gặp đội còn lại", ông cười. “Tôi sẽ xem trận đó với một ly nước trên tay. Điều quan trọng là PSG xứng đáng có mặt ở đây, và chúng tôi sẽ tận hưởng hành trình này cùng người hâm mộ".

Một chiến thắng không chỉ đến từ đẳng cấp, mà còn là sự kết tinh của bản lĩnh và trải nghiệm. PSG lúc này không đơn thuần là một đội bóng lớn, họ đang mang dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ, sẵn sàng chinh phục thêm đỉnh cao của bóng đá châu Âu.