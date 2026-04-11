Nhận định Barcelona vs Espanyol, 23h30 ngày 11/4: Derby một chiều

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Espanyol, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona bước vào trận derby xứ Catalan với Espanyol trong tâm thế phải nhanh chóng lấy lại đà sau cú sảy chân ở Champions League, đồng thời hướng tới chiến thắng thứ bảy liên tiếp tại La Liga để củng cố ngôi đầu.

Hiện tại, Barcelona đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm so với Real Madrid. Nếu đội bóng thủ đô giành chiến thắng ở trận đấu trước đó, cách biệt có thể bị rút ngắn, khiến áp lực đè nặng hơn lên Blaugrana. Chính vì vậy, một chiến thắng trước Espanyol không chỉ giúp họ duy trì vị trí số một mà còn tạo thêm cú hích tinh thần trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Barcelona bước vào trận đấu này sau cú vấp ở đấu trường châu Âu trước Atletico Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League. Kết quả đó buộc họ phải dồn toàn lực cho trận lượt về nếu muốn tiếp tục hành trình tại giải đấu danh giá nhất châu lục. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến màn tái đấu căng thẳng, thầy trò Flick cần hoàn thành nhiệm vụ tại La Liga. Phong độ của Barcelona tại giải quốc nội mùa này là cực kỳ ấn tượng. Họ đã thắng tới 25 trong 30 trận, ghi 80 bàn thắng. Với những gì đã thể hiện, Barcelona đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch La Liga lần thứ 29 trong lịch sử.

Xét về lịch sử đối đầu, Barcelona hoàn toàn áp đảo Espanyol trong nhiều năm qua. Họ đã thắng cả bốn lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, bao gồm chiến thắng 2-0 ở lượt đi mùa này. Thậm chí, đội bóng áo lam-đỏ còn duy trì thành tích bất bại trước kình địch cùng thành phố trong các trận đấu chính thức kể từ năm 2018. Đáng chú ý hơn, Espanyol chưa từng đánh bại Barcelona tại La Liga kể từ năm 2009.

Trái ngược với sự ổn định của Barcelona, Espanyol lại đang trải qua giai đoạn đáng quên. Sau khi thi đấu khá khởi sắc ở nửa đầu mùa và từng được xem là ứng viên cạnh tranh top 4, đội bóng này bất ngờ sa sút mạnh kể từ đầu năm 2026. Lần gần nhất họ giành chiến thắng đã diễn ra từ cuối tháng 12 năm ngoái, và kể từ đó đến nay, Espanyol không thắng trong 13 trận liên tiếp tại La Liga. Chuỗi trận nghèo nàn này bao gồm 8 thất bại và 5 trận hòa, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Dù phải chia sức cho Champions League, Barcelona vẫn sở hữu lực lượng và phong độ vượt trội so với Espanyol. Lợi thế sân nhà cùng lịch sử đối đầu áp đảo càng củng cố thêm niềm tin vào một chiến thắng cho đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, derby luôn mang tính chất đặc biệt và khó lường. Espanyol, trong hoàn cảnh không còn nhiều áp lực, hoàn toàn có thể chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất để tìm kiếm bất ngờ. Dẫu vậy, nếu thi đấu đúng sức, Barcelona nhiều khả năng vẫn sẽ giành trọn 3 điểm để tiến thêm một bước dài tới chức vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Espanyol

Thông tin lực lượng Barcelona vs Espanyol

Barcelona không có sự phục vụ của Bernal, Christensen, Raphinha do chấn thương. Pedri bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Espanyol, Javi Puado vắng mặt dài hạn. Riedel bị treo giò.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Espanyol

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; Eric Garcia, Gavi; Yamal, Fermin Lopez, OImo; Ferran Torres.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Gonzalez, Milla, Lozano, Dolan; Fernandez.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-1 Espanyol