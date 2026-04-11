Nhận định Arsenal vs Bournemouth, 18h30 ngày 11/4: Không cần đẹp mắt

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Bournemouth, vòng 32 Ngoại hạng Anh lúc 18h30 ngày 11/4 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Arsenal và Bournemouth. Pháo thủ đang thực dụng hơn bao giờ hết, và họ chỉ cần giành trọn 3 điểm là đủ.

Chỉ trong vòng vài tuần, Arsenal đã “đánh rơi” hai danh hiệu ở mùa giải này là Carabao Cup và FA Cup. Sau trận thua bạc nhược trước Man City ở chung kết League Cup, họ tiếp tục thua sốc đội bóng hạng dưới Southampton ở tứ kết FA Cup. Tuy nhiên, Pháo thủ đã trở lại đúng hướng với chiến thắng 1-0 trước Sporting CP trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League tại Lisbon hôm thứ Ba - dù họ cần đến bàn thắng ở phút 91 của Kai Havertz để giành được chiến thắng chung cuộc.

Ngoài ra, Arsenal cũng giữ nguyên lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với 9 điểm nhiều hơn Man City. Với việc thi đấu trước đối thủ 1 ngày, Arsenal có cơ hội tạo ra khoảng cách 12 điểm và tạo ra áp lực ngàn cân cho đội bóng của Pep Guardiola. Việc duy trì khoảng cách đủ lớn cũng mang lại cho họ lợi thế tâm lý trước cuộc đối đầu với Man City vào ngày 19/4 tới.

Tất nhiên, mọi chuyện không đơn giản với Arsenal. Bournemouth không phải là đối thủ dễ chơi. Đội bóng của Andoni Iraola đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ cách Brentford ở vị trí thứ bảy 4 điểm. Họ cũng đang có chuỗi 11 trận bất bại, ngang bằng với kỷ lục của câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh.

Bournemouth đang thể hiện sự khó chịu đặc biệt, với 5 trận hòa liên tiếp. Họ không biết cách thắng, nhưng cũng rất khó bị đánh bại. Ví dụ mới nhất là trận hòa 2-2 với MU sau hai lần bị dẫn trước trong hiệp 2.

Ở hướng ngược lại, Arsenal vẫn phải chịu áp lực của riêng họ, đặc biệt những lời chỉ trích ngày càng gia tăng về chiến thuật của HLV Mikel Arteta. Trong chuỗi trận phập phù vừa qua, hàng công của Pháo thủ trở thành vấn đề lớn khi họ hiếm khi tạo ra thế trận áp đảo, khiến đội nhà thường xuyên rơi vào bế tắc.

Ngay trong trận thắng Sporting CP, Arsenal cũng phải nhờ vào phong độ xuất thần của Raya để giữ sạch lưới và giành chiến thắng vào phút chót. Dù vậy, Mikel Arteta và các học trò cần phớt lờ những lời chỉ trích này. Điều quan trọng nhất với Pháo thủ bây giờ là chiến thắng và giành chức vô địch. Sẽ không ai còn quan tâm họ “xấu xí” thế nào nếu họ lên ngôi sau 22 năm chờ đợi.

Trước Bournemouth, Arsenal càng phải thực dụng hơn nữa để hướng đến chiến thắng. Cần biết rằng Bournemouth đã thắng Pháo thủ 2 lần kể từ đầu mùa giải trước, bao gồm cả chiến thắng bất ngờ 2-1 tại Emirates cách đây chưa đầy một năm.

Phong độ Arsenal vs Bournemouth