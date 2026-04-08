Liverpool và Chelsea hưởng lợi khi Arsenal thắng trận tại Champions League

Đặng Lai

TPO - Ngoại hạng Anh đã chắc chắn có 5 suất dự Champions League mùa 2026/27. Cột mốc này được xác lập sau khi Arsenal đánh bại Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League. Đây chắc chắn là tin vui dành cho Liverpool lẫn Chelsea.

Liverpool và Chelsea là 2 CLB hưởng lợi nhất từ suất thêm mà Arsenal mang lại

Theo thể thức mới của Champions League, sẽ có 36 đội tham dự thay vì 32 như trước. Trong 4 suất tăng thêm, UEFA dành 2 suất cho 2 nền bóng đá có thành tích tốt nhất ở 3 cúp châu Âu mùa giải hiện tại, gồm Champions League, Europa League và Conference League. Để được suất thêm, nền bóng đá đó phải xếp trong Top 2 trên BXH lũy tiến của UEFA.

Suốt mùa 2025/26, các đại diện Anh duy trì thành tích rất ấn tượng tại đấu trường châu lục. Tính đến ngày 7/4, Anh dẫn đầu bảng điểm hệ số mùa này với 25.013 điểm, bỏ xa Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và Italia.

Đây là kết quả được tích lũy từ thành tích thi đấu của các CLB Anh, từ vòng bảng cho tới các vòng knock-out. Và trận thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting vào rạng sáng nay chính là cú chốt hạ. Với điểm số tích lũy trên BXH UEFA, Arsenal đã chính thức giúp Ngoại hạng Anh giữ chắc Top 2.

Ngoại hạng Anh không còn nguy cơ bị đánh bật khỏi 2 vị trí dẫn đầu trên bảng điểm hiệu suất của UEFA, bất kể thành tích của họ có ra sao ở giai đoạn còn lại. Điều đó cũng đồng nghĩa họ sẽ có tối thiểu 5 suất dự Champions League mùa tới. Suất thứ 5 thuộc về đội đứng thứ 5 trên BXH chung cuộc.

Liverpool và Chelsea là 2 CLB hưởng lợi nhất từ tấm vé cộng thêm mà Arsenal mang lại. Hiện tại, Liverpool đang đứng thứ 5 và Chelsea xếp thứ 6. Cả hai khó có thể lấy vị trí thứ 4 của Aston Villa vì khoảng cách đang là 5 điểm. Do đó, thiết thực nhất là cả hai tranh giành vị trí thứ 5 kèm vé cuối cùng đi Cúp C1 châu Âu. Thậm chí Brentford cũng còn cơ hội vì đội bóng này chỉ kém Liverpool 3 điểm trong bối cảnh còn 7 vòng nữa.

Không dừng lại ở đó, bóng đá Anh thậm chí vẫn có thể chứng kiến nhiều hơn 5 CLB góp mặt tại Champions League. Trong trường hợp một đội bóng Anh vô địch Europa League, suất đặc cách dành cho nhà vô địch sẽ được cộng thêm. Đây là điều Tottenham có được ở mùa này.

Tương tự, nếu một CLB Anh đăng quang Champions League nhưng không kết thúc mùa giải trong nhóm có vé dự cúp châu Âu, họ vẫn được vào thẳng với tư cách đương kim vô địch. Kịch bản này có thể khiến số đại diện của Premier League tiếp tục tăng lên.

Đặng Lai
#Ngoại hạng Anh #Champions League #Arsenal #Sporting #UEFA #bóng đá Anh #cúp châu Âu #top 5 #Premier League #Liverpool #Chelsea #C1 châu Âu

