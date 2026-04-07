Tay vợt Việt kiều Alix Trương gia nhập đội pickleball cùng Lý Hoàng Nam

Trọng Đạt

Ngày 7/4, thương hiệu thể thao Kamito công bố bản hợp đồng bom tấn với Alix Trương, tay vợt pickleball nữ nằm top đầu của hệ thống PPA Tour.

Sự kiện mang tên “The Pickleball Princess” diễn ra tại Hà Nội đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Alix Trương chính thức gia nhập Kamito Global Team, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu. Đây được xem là nước đi táo bạo của Kamito trong hành trình vươn ra thị trường toàn cầu.

Ở tuổi 19, Alix Trương đã sớm gây ấn tượng mạnh tại đấu trường đỉnh cao của Mỹ. Sở hữu lối chơi kỹ thuật, tốc độ và đầy biến hóa, tay vợt sinh năm 2005 hiện đạt mức điểm chuyên môn DUPR 5.8. Trên bảng xếp hạng PPA Tour, cô đang đứng hạng 11 nội dung đôi nam nữ và hạng 17 nội dung đôi nữ.

Không chỉ gây chú ý bởi phong cách thi đấu cuốn hút, Alix Trương còn sở hữu bảng thành tích đáng nể với hơn 20 huy chương ở các giải đấu lớn nhỏ. Gần đây, cô liên tiếp gặt hái thành công với 2 HCV tại PPA Tour Việt Nam, cú đúp HCV tại PPA Hàng Châu và ngôi Á quân đôi nữ tại Texas Open. Những con số này là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp và tiềm năng phát triển của tay vợt nữ gốc Việt.

Chia sẻ tại sự kiện, Alix Trương cho biết cô nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của pickleball tại Việt Nam qua mỗi lần trở về. “Các VĐV Việt Nam đang dần tiệm cận trình độ cao của thế giới thông qua các giải đấu lớn", cô nói.

Việc chiêu mộ Alix Trương càng trở nên đáng chú ý khi diễn ra ngay sau chiến tích của Lý Hoàng Nam tại PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 ở Hà Nội. Sự kết hợp giữa hai gương mặt hàng đầu hứa hẹn sẽ tạo nên bộ khung giàu sức cạnh tranh cho Kamito Pickleball Team trong thời gian tới.

#Alix Trương #pickleball #Lý Hoàng Nam #Kamito #đội tuyển

