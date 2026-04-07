Tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 7-1 trước ngày tái ngộ Thái Lan

TPO - Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội ở Giải futsal Đông Nam Á 2026 khi vùi dập Timor Leste 7-1 trong trận đấu diễn ra chiều 7/4. Đây là chiến thắng giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi vào bán kết, đồng thời thêm tự tin trước trận cuối gặp chủ nhà Thái Lan.

Việt Nam dễ dàng dẫn 4-0 sau hiệp đầu

Không ngoài dự đoán, đội tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc với thế trận tấn công dồn dập và sớm bóp nghẹt đối thủ bằng sức ép liên tục. Chỉ sau ít phút bóng lăn, Từ Minh Quang đã mở tỷ số bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc găm bóng vào góc lưới.

Sau đó không lâu, Thịnh Phát nhân đôi cách biệt với một pha xử lý gần như tương tự, đưa Việt Nam vượt lên 2-0. Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì và trước khi hiệp một khép lại, Đa Hải rồi Quang Nguyên lần lượt điền tên lên bảng điện tử, giúp tuyển futsal Việt Nam dẫn 4-0 sau 20 phút đầu tiên. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, đáng ra Việt Nam còn ghi nhiều hơn 4 bàn vì hàng thủ Timor Leste đơn giản là quá yếu.

Bước sang hiệp hai, Timor Leste nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn danh dự, nhưng điều đó chỉ khiến họ lộ thêm nhiều khoảng trống trước những pha chuyển trạng thái sắc bén của tuyển futsal Việt Nam.

Ngôi sao trẻ Công Viên nâng tỷ số lên 5-0 sau một tình huống cắt bóng rồi dứt điểm gọn gàng, trước khi Công Đại trừng phạt thêm một sai lầm khác của đối phương để đào sâu cách biệt. Chưa dừng lại, Thạc Hiếu khép lại ngày thi đấu bùng nổ bằng bàn thắng thứ bảy cho đội nhà. Tân binh này hòa nhập rất nhanh với 2 bàn qua 2 trận cùng đội tuyển Việt Nam.

Những gì Timor Leste làm được chỉ là bàn danh dự ở phút 36, qua đó chấp nhận thất bại nặng nề 1-7. Chiến thắng này không những đưa Việt Nam vào bán kết mà còn cho thấy một tập thể sắc sảo trong khâu tổ chức tấn công, luân chuyển bóng và tận dụng sai lầm của đối thủ.

Đá 2 trận đầu ghi 11 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần là con số đủ để mang lại sự tự tin lớn cho đoàn quân của HLV Giustozzi trước trận gặp Thái Lan vào ngày 9/4. Gần như chắc chắn, cuộc đối đầu sẽ quyết định ngôi đầu bảng A ở giải futsal Đông Nam Á 2026.