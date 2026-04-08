Arsenal thắng kịch tính Sporting Lisbon ở Champions League

TPO - Pha làm bàn ở phút bù giờ của Kai Havertz giúp Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sporting Lisbon ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2025/26 diễn ra rạng sáng 8/4.

Havertz ghi bàn tạo lợi thế cho Arsenal trước Sporting

Sau 2 thất bại liên tiếp ở đấu trường quốc nội trước Man City và Southampton, Arsenal bước vào trận đấu với Sporting Lisbon một cách khá thận trọng. HLV Mikel Arteta cũng gặp khó khăn khi Arsenal thiếu những quân bài quan trọng như Bukayo Saka, Piero Hincapie, Jurrien Timber hay Eberechi Eze.

Chiều ngược lại, Sporting Lisbon nhập cuộc hưng phấn dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Họ chơi kỷ luật, chắc chắn và tung ra những tình huống phản công sắc bén. Chiến thuật này khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên.

Sporting Lisbon thậm chí là bên tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự nhiều hơn. Đáng tiếc khi các chân sút chủ nhà thiếu sự tinh tế để chuyển hoá thành bàn thắng. Cơ hội rõ nét nhất là tình huống Maximiliano Araujo dứt điểm trúng xà ngang khung thành Arsenal ngay phút thứ 6.

Arsenal chỉ thực sự bắt nhịp được tốc độ trận đấu sau khoảng đầu hiệp 1. Tuy nhiên hàng tấn công đội khách không tạo được sức ép cần thiết lên khung thành đối thủ khi các pha tấn công tỏ ra rời rạc, không có đột biến.

Diễn biến này tiếp tục trong hiệp 2 khi Lisbon tiếp tục gây khó khăn cho đoàn quân của HLV Arteta. Phút 90+1, khi tất cả đã nghĩ về một trận hoà thì Kai Havertz, được HLV Arteta cho vào sân thay người trong hiệp 2 toả sáng.

Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Gabriel Martinelli thoát xuống tung đường chuyền cực đẹp để Havertz khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm phá lưới Sporting Lisbon, đem lại chiến thắng 1-0 cho Arsenal.

Với kết quả này, Arsenal giành lợi thế đáng kể cho trận lượt về diễn ra trên sân nhà Emirates.