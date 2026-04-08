Hậu vệ Real Madrid chỉ trích đồng đội phòng ngự tệ, 'dâng bàn thắng' cho Bayern

Đặng Lai

TPO - Thất bại 1-2 ngay trên sân Bernabeu ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4 khiến Real Madrid rơi vào thế bất lợi trước màn tái đấu với Bayern Munich. Sau trận, trung vệ Antonio Rudiger không giấu được sự thất vọng, chỉ trích các đồng đội đã phòng ngự tệ để 'dâng bàn thắng' cho Bayern.

Chia sẻ sau trận đấu, Antonio Rudiger thẳng thắn thừa nhận Real Madrid đã “biếu không” cho Bayern 2 bàn. Theo Rudiger, toàn đội từng nhắc nhau trước giờ bóng lăn rằng không được mất bóng ở những thời điểm nhạy cảm, bởi đó là điều đặc biệt nguy hiểm trong các trận cầu đỉnh cao. Tuy vậy, đội chủ sân Bernabeu vẫn không thể duy trì sự tỉnh táo cần thiết.

"Chúng tôi bước vào hiệp 2 và họ lập tức ghi bàn. Tôi cho rằng chúng tôi đã biếu không cho Bayern cả 2 bàn. Đáng ra Real phải chơi tốt hơn", trung vệ người Đức nói. Real đã để đối thủ trừng phạt bằng lối chơi giàu tốc độ và sắc sảo, thua 1-2 ở lượt đi ngay trên sân nhà. Dù vậy, Rudiger vẫn khẳng định Real Madrid chưa từ bỏ hy vọng lật ngược tình thế ở trận lượt về trên đất Đức.

"Trước trận, chúng tôi đã tính đến kế hoạch để không mất bóng vì điều đó rất nguy hiểm trong những trận cầu đẳng cấp cao như vậy. Dù sao đi nữa, chúng tôi luôn hy vọng sẽ lật ngược tình thế ở Munich", Rudiger nói.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Alvaro Arbeloa cũng thừa nhận Real Madrid đã không làm được điều mong muốn sau giờ nghỉ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết ông và các học trò đã "trao đổi về việc phải giữ thế trận ổn định", nhưng đội bóng lại thủng lưới gần như ngay sau khi hiệp hai bắt đầu.

Arbeloa nói thêm: "Vấn đề của Real Madrid không chỉ nằm ở những khoảnh khắc mất tập trung, mà còn ở khả năng phối hợp và hỗ trợ cầu thủ cầm bóng. Đội bóng cần kiểm soát bóng tốt hơn và phản ứng nhanh hơn khi để mất quyền kiểm soát.

Tôi hoan nghênh các cầu thủ vì tiếp tục tấn công và giữ vững niềm tin. Chúng tôi đến Đức với niềm tin rằng mình có khả năng chiến thắng. Chúng ta cần phải rút ra bài học từ trận đấu này".

Không chỉ Rudiger hay Arbeloa, thủ môn Andriy Lunin cũng chung quan điểm khi cho rằng "ít nhất một trong các bàn thua của Real Madrid hoàn toàn có thể tránh được". Dù vậy, người gác đền này vẫn đánh giá cao tinh thần phản ứng của đội nhà sau khi bị dẫn bàn. Lunin nhấn mạnh: "Ít nhất một trong số những bàn thắng của Bayern là có thể tránh được, nhưng chúng tôi đã phản ứng tốt khi bị dẫn trước. Chúng tôi luôn có niềm tin vào bản thân".

#Real Madrid #Bayern Munich #Antonio Rudiger #Champions League #Bernabeu #Alvaro Arbeloa #Andriy Lunin #tứ kết C1 #lượt đi #bóng đá châu Âu

