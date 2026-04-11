Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định SLNA vs SHB Đà Nẵng, 18h00 ngày 11/4: Không còn đường lui

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Đà Nẵng, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 18h00 ngày 11/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Từng trận đấu còn lại của SHB Đà Nẵng đều mang tính chất như trận chung kết. Chiều nay, thầy trò Lê Đức Tuấn sẽ vất vả để thắng được SLNA.

screenshot-2026-04-11-at-110129.png

Nhận định trước trận SLNA vs Đà Nẵng

Trên bảng xếp hạng V.League tính đến ngày 11/4, SLNA đang có 20 điểm và đứng vị trí thứ 8. Đội bóng xứ Nghệ đang tạo cách biệt 8 điểm so với vị trí "cầm đèn đỏ". Cửa để thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn trụ lại V.League hoàn toàn rộng mở nhưng họ cần tích lũy thêm điểm số nhằm xây chắc vị trí.

Ngược lại, Đà Nẵng xếp áp chót với 12 điểm. Đoàn quân dưới trướng HLV Lê Đức Tuấn xếp trên PVF-CAND nhờ hiệu số tốt hơn. Vòng này, PVF-CAND đụng độ CAHN. Đà Nẵng cần đánh bại SLNA để bứt khỏi vị trí cuối bảng, đồng thời bám đuổi với HAGL và Thanh Hóa.

Lý thuyết là vậy, còn Đà Nẵng có thắng được SLNA hay không là chuyện khác. Đây là trận đấu mà "Rồng sông Hàn" chơi trên sân khách. So với Đà Nẵng, phong độ của SLNA tốt hơn hẳn. Đội bóng xứ Nghệ vừa cầm hòa đội đua vô địch Thể Công Viettel. 5 trận gần đây, SLNA cũng giành được 3 chiến thắng.

Những cầu thủ trẻ dưới tay HLV Văn Sỹ Sơn ngày càng trưởng thành tại V.League. Cùng với ngoại binh kỳ cựu Olaha, SLNA đã và đang thể hiện lối chơi khó chịu từ sự kỷ luật và nhiệt huyết của sức trẻ. Với Đà Nẵng, "tử huyệt" của đội bóng miền Trung vẫn là hàng thủ. Ngay cả khi bổ sung trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải, sự chắc chắn ở hậu tuyến Đà Nẵng chưa được đảm bảo.

Phong độ, thành tích đối đầu SLNA vs Đà Nẵng

Trên sân nhà, SLNA hòa Thể Công, thắng Hải Phòng, thua Hà Nội, thắng Becamex TPHCM và thua Thanh Hóa trong chuỗi 5 trận gần nhất tại V.League. Đó là thành tích không đến nỗi tệ với đội bóng xứ Nghệ. Đặc biệt, trận hòa 1-1 trước Thể Công ở vòng gần nhất càng tiếp thêm niềm tin cho SLNA.

Hai vòng liên tiếp, SLNA tác động trực tiếp đến cuộc đua vô địch và xuống hạng ở V.League. Chuỗi 5 trận làm khách gần nhất của Đà Nẵng, lần lượt có kết quả: Thua CAHN, hòa Ninh Bình, thua HAGL, hòa Nam Định và thua Thể Công.

Mùa này, Đà Nẵng gặp SLNA 2 lần. Tại trận lượt đi V.League, 2 đội hòa 1-1. Đến trận vòng 16 cúp quốc gia, Đà Nẵng thắng SLNA trên sân Vinh. Đây chính là động lực để đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn kéo sập pháo đài sân Vinh thêm một lần nữa.

Đội hình dự kiến:

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Xuân Bình, Văn Lương, Bá Quyền, Mạnh Quỳnh, Khắc Ngọc, Garcia, Fortes, Olaha.

Đà Nẵng: Văn Toản, Đức Anh, Quế Ngọc Hải, Văn Sơn, Phi Long, Hồng Phúc, Anh Tuấn, Pissano, Đình Duy, Văn Long, Ribamar.

Dự đoán tỷ số: SLNA 2-0 Đà Nẵng.


Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xem thêm

Cùng chuyên mục