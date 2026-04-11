Nhận định SLNA vs SHB Đà Nẵng, 18h00 ngày 11/4: Không còn đường lui

TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Đà Nẵng, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 18h00 ngày 11/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Từng trận đấu còn lại của SHB Đà Nẵng đều mang tính chất như trận chung kết. Chiều nay, thầy trò Lê Đức Tuấn sẽ vất vả để thắng được SLNA.

Nhận định trước trận SLNA vs Đà Nẵng

Trên bảng xếp hạng V.League tính đến ngày 11/4, SLNA đang có 20 điểm và đứng vị trí thứ 8. Đội bóng xứ Nghệ đang tạo cách biệt 8 điểm so với vị trí "cầm đèn đỏ". Cửa để thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn trụ lại V.League hoàn toàn rộng mở nhưng họ cần tích lũy thêm điểm số nhằm xây chắc vị trí.

Ngược lại, Đà Nẵng xếp áp chót với 12 điểm. Đoàn quân dưới trướng HLV Lê Đức Tuấn xếp trên PVF-CAND nhờ hiệu số tốt hơn. Vòng này, PVF-CAND đụng độ CAHN. Đà Nẵng cần đánh bại SLNA để bứt khỏi vị trí cuối bảng, đồng thời bám đuổi với HAGL và Thanh Hóa.

Lý thuyết là vậy, còn Đà Nẵng có thắng được SLNA hay không là chuyện khác. Đây là trận đấu mà "Rồng sông Hàn" chơi trên sân khách. So với Đà Nẵng, phong độ của SLNA tốt hơn hẳn. Đội bóng xứ Nghệ vừa cầm hòa đội đua vô địch Thể Công Viettel. 5 trận gần đây, SLNA cũng giành được 3 chiến thắng.

Những cầu thủ trẻ dưới tay HLV Văn Sỹ Sơn ngày càng trưởng thành tại V.League. Cùng với ngoại binh kỳ cựu Olaha, SLNA đã và đang thể hiện lối chơi khó chịu từ sự kỷ luật và nhiệt huyết của sức trẻ. Với Đà Nẵng, "tử huyệt" của đội bóng miền Trung vẫn là hàng thủ. Ngay cả khi bổ sung trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải, sự chắc chắn ở hậu tuyến Đà Nẵng chưa được đảm bảo.

Phong độ, thành tích đối đầu SLNA vs Đà Nẵng

Trên sân nhà, SLNA hòa Thể Công, thắng Hải Phòng, thua Hà Nội, thắng Becamex TPHCM và thua Thanh Hóa trong chuỗi 5 trận gần nhất tại V.League. Đó là thành tích không đến nỗi tệ với đội bóng xứ Nghệ. Đặc biệt, trận hòa 1-1 trước Thể Công ở vòng gần nhất càng tiếp thêm niềm tin cho SLNA.

Hai vòng liên tiếp, SLNA tác động trực tiếp đến cuộc đua vô địch và xuống hạng ở V.League. Chuỗi 5 trận làm khách gần nhất của Đà Nẵng, lần lượt có kết quả: Thua CAHN, hòa Ninh Bình, thua HAGL, hòa Nam Định và thua Thể Công.

Mùa này, Đà Nẵng gặp SLNA 2 lần. Tại trận lượt đi V.League, 2 đội hòa 1-1. Đến trận vòng 16 cúp quốc gia, Đà Nẵng thắng SLNA trên sân Vinh. Đây chính là động lực để đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn kéo sập pháo đài sân Vinh thêm một lần nữa.