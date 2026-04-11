Nhận định Thép Xanh Nam Định vs HAGL, 18h00 ngày 11/4: Mênh mông cách biệt

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs HAGL, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nam Định sẽ tiếp đón HAGL trong bối cảnh hai đội đối nghịch nhau về mọi mặt. Và có thể sự đối nghịch ấy sẽ được thể hiện trên bảng tỷ số.

Xuân Son đang trở lại với 2 bàn qua 2 vòng gần nhất ở LPBank V.League 1

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs HAGL

Trên sân Thiên Trường, Nam Định FC đang hừng hực khí thế sau chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh ở vòng gần nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 với 24 điểm. 4 vòng gần nhất họ toàn thắng. Chuỗi kết quả khởi sắc thời gian qua giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sống lại hy vọng bám đuổi nhóm trên, dù mục tiêu bảo vệ ngôi vương gần như đã xa tầm tay.

Một hình ảnh rất tích cực là Nam Định đã rất khác so với giai đoạn chệch choạc trước đó. Đội bóng này không còn đá theo kiểu nóng vội, mà bắt đầu tìm lại sự chắc chắn trong tổ chức lối chơi, đồng thời tận dụng tốt hơn chất lượng của dàn cầu thủ tấn công. Xuân Son liên tiếp ghi bàn, Akolo cũng đóng góp tích cực vào lối chơi.

Sự trở lại của Xuân Son cũng là tín hiệu rất tích cực. Sau quãng thời gian im tiếng, chân sút này đã ghi 2 bàn ở 2 vòng gần nhất. Hôm nay, anh được kỳ vọng tiếp tục tạo ra khác biệt trong màn đối đầu với hàng thủ còn nhiều bất ổn của HAGL.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs HAGL

Trái ngược với sự hưng phấn của đội chủ nhà, HAGL lại đang lún sâu vào cuộc đua trụ hạng. Đội bóng phố Núi đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 3 thất bại. Kết quả ấy khiến họ rơi xuống vị trí thứ 12 với 15 điểm.

Khoảng cách giữa HAGL với nhóm cuối hiện chỉ còn 3 điểm, đồng nghĩa với việc thêm một cú sẩy chân nữa có thể đẩy họ vào vùng báo động thực sự. Chuyến đi đến Thiên Trường sẽ là bài test lớn cho bản lĩnh của tập thể trẻ đang chịu sức ép ngày một nặng nề.

Dẫu vậy, HAGL vẫn là đối thủ không thể xem thường. Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi thường chơi khá lỳ lợm trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Chính ở trận lượt đi tại Pleiku, HAGL từng cầm hòa Nam Định 2-2. HAGL cũng đánh bại Ninh Bình FC rồi cầm chân Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy.

Vấn đề nằm ở chỗ, sự khó chịu ấy không phải lúc nào cũng đủ để chuyển hóa thành điểm số, nhất là khi đội khách đang gặp quá nhiều sức ép về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Thời gian gần đây, HAGL bắt đầu lao dốc. 4 vòng vừa qua HAGL chỉ bỏ túi 1 điểm, thành tích tệ nhất giải trong cùng quãng thời gian (bằng PVF-CAND).

Đây là trận đấu mà Nam Định nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình, chơi áp sát và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Khi có Caio Cesar, Akolo và Xuân Son ở tuyến trên, đội bóng thành Nam đủ khả năng tạo sức ép liên tục lên hàng thủ HAGL. Trong khi đó, đội khách nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách đá chặt chẽ hơn. Nhưng nếu không giữ được sự tập trung trước sức ép, HAGL rất dễ rơi vào thế vỡ trận.