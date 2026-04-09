CLB Ninh Bình đề xuất giữ nguyên số ngoại binh tại V.LEAGUE

P.V

Trong bối cảnh Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang lấy ý kiến các CLB về phương án tăng số lượng cầu thủ nước ngoài từ mùa giải 2026/27, CLB Ninh Bình đã đưa ra quan điểm rõ ràng: chưa nên thay đổi quy định hiện hành.

Theo công văn của VPF, phương án đề xuất đang hướng tới việc nâng số lượng cầu thủ ngoại mà mỗi CLB được đăng ký từ 4 lên 5, đồng thời tăng số lượng cầu thủ được sử dụng trên sân từ 3 lên 4.

Ưu tiên phát triển cầu thủ nội

CLB Ninh Bình đề xuất giữ nguyên quy định hiện tại, theo đó mỗi đội được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và sử dụng 3 cầu thủ trên sân.Theo đại diện đội bóng, đây là phương án hợp lý để cân bằng giữa chất lượng chuyên môn và mục tiêu phát triển nguồn lực nội.

“Việc duy trì số lượng ngoại binh ở mức phù hợp sẽ giúp cầu thủ Việt Nam có nhiều cơ hội ra sân hơn, qua đó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực thi đấu”, đại diện CLB Ninh Bình chia sẻ.

Tăng ngoại binh cần gắn với mở rộng giải đấu

Bên cạnh đó, CLB Ninh Bình cho rằng việc tăng số lượng cầu thủ nước ngoài chỉ nên được xem xét khi quy mô V.League được nâng lên 16 đến 18 đội.Khi đó, mặt bằng nhân sự sẽ được giãn ra, tính cạnh tranh tăng lên, đồng thời các CLB cũng cần thêm nguồn lực để duy trì chất lượng chuyên môn.

“Việc điều chỉnh cần có lộ trình và gắn với sự phát triển tổng thể của giải đấu, thay vì thay đổi đơn lẻ về mặt số lượng ngoại binh”, đại diện đội bóng nhấn mạnh.

Nâng chất giải đấu không chỉ từ ngoại binh

Đáng chú ý, CLB Ninh Bình cũng cho rằng câu chuyện nâng cao chất lượng V.League không chỉ nằm ở việc tăng số lượng cầu thủ ngoại.Theo đó, để giải đấu phát triển bền vững, cần có những cải thiện đồng bộ về công tác tổ chức, điều hành và vận hành hệ thống giải đấu.

Trong đó, việc tăng cường điều kiện làm việc, cơ chế đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, nhân sự của VFF và VPF được xem là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức và điều hành giải.

“Chất lượng giải đấu không chỉ đến từ cầu thủ trên sân, mà còn phụ thuộc rất lớn vào công tác điều hành, tổ chức và quản trị hệ thống”, đại diện CLB Ninh Bình nêu quan điểm.

Cần cách tiếp cận toàn diện

Đề xuất của CLB Ninh Bình phản ánh cách tiếp cận thận trọng và mang tính dài hạn, trong đó ưu tiên phát triển cầu thủ nội. Trong bối cảnh V.League đang từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, những quyết định liên quan đến ngoại binh cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa chất lượng, bản sắc và tính bền vững.

Việc VPF tổng hợp ý kiến từ các CLB trước khi trình lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp đưa ra phương án phù hợp, hài hòa giữa nâng cao chất lượng giải đấu và phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Cùng chuyên mục