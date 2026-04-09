Điểm nhấn tứ kết Champions League: Cơ hội nào cho Real Madrid lật ngược thế cờ?

TPO - Sau trận thua 1-2 trước Bayern Munich trên sân nhà, Real Madrid rơi vào tình cảnh khó nhằn để vượt qua tứ kết. Đây là lúc bản lĩnh nhà vua Champions League lên tiếng để tiếp tục hy vọng giành thêm cúp tai voi.

Bốn trận đấu ở tứ kết khép lại, bất ngờ lớn nhất xảy ra trên sân Camp Nou khi Barcelona thua Atletico Madrid 1-2. Với 3 cặp trận còn lại, chiến thắng của Bayern, Arsenal và PSG là điều được số đông dự đoán từ trước. Bayern và Arsenal vất vả để được tận hưởng niềm vui. Trong khi đó, PSG thắng Liverpool hoàn toàn thuyết phục.

Bayern quá mạnh

Trước giờ bóng lăn, siêu máy tính của Opta dự đoán Bayern có 42,7% khả năng chiến thắng. Tỷ lệ thắng của Real là 33,2%, dù đoàn quân dưới trướng HLV Alvaro Arbeloa được chơi trên sân nhà. Ngày hôm ấy, mái vòm Bernabeu đóng kín để âm thanh tại sân bóng nén lại, gây thêm áp lực cho Bayern. Các CĐV Real chuẩn bị một tấm tifo khổng lồ để át vía tinh thần cầu thủ đội khách, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho "Kền kền trắng".

Những lợi thế Real nắm giữ không đủ để ngăn cản một Bayern đang có phong độ hủy diệt HLV Arbeloa thừa nhận một điều: "Ý đồ của tôi không phải chơi phòng ngự phản công nhưng thế trận đã xảy ra như vậy". Bayern quá mạnh ở cả 3 tuyến và nhanh chóng đẩy Real vào thế bị động. Real cầm bóng ít hơn nhưng cũng cho thấy sự nguy hiểm khi có cơ hội tổ chức phản công.

Thất bại của Real trước Bayern chủ yếu đến từ 2 yếu tố.

Trước tiên là hàng công Bayern quá mạnh lúc này, cả Kane, Olise và Diaz đều chơi hay. Bộ đôi Diaz - Kane trực tiếp ghi bàn. Trong khi Olise khiến hậu vệ Alvaro Carreras trải qua một cơn ác mộng thật sự ở cánh phải. Điều thứ 2, Manuel Neuer chơi xuất sắc để cứu thua nhiều bàn cho Bayern, ngoại trừ tình huống Mbappe lập công. "Kền kền trắng" cũng không có sự hậu thuẫn của yếu tố may mắn.

Với cách biệt một bàn, cánh cửa vào bán kết Champions League chưa đóng sập với Real. Trọng trách nặng nề sẽ đặt lên vai HLV Arbeloa. Tất cả vấn đề của Real đã được phơi bày trong trận lượt đi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha làm sao để chấn chỉnh hàng thủ, đặc biệt "tử huyệt" ở vị trí hậu vệ trái, làm cách nào để tuyến giữa kiểm soát bóng chủ động hơn và lựa chọn phương án gì trên hàng tấn công? Với một HLV chỉ mới cầm sa bàn chiến thuật vài trận tại knock-out Champions League như Arbeloa, đây là thách thức.

Trên sân Allianz Arena, Bayern chỉ thua một trong 20 trận từ đầu mùa này. "Hùm xám" ghi 73 bàn (trung bình 3,36 bàn/trận) và thủng lưới 17 bàn (0,85 bàn thua/trận). Bayern đang mạnh hơn Real, đó là thực tế. CĐV của đội bóng Hoàng gia sẽ chờ đợi ở "DNA Champions League", chờ vào dấu ấn ngôi sao từ Vinicius hay Mbappe để tạo nên màn lội ngược dòng đáng nhớ trên nước Đức.

﻿ Với cùng tỷ số 2-0, 2 trận đấu ở sân Công viên các Hoàng tử và Camp Nou diễn ra theo thế trận trái ngược.

Hai chiến thắng ấn tượng của PSG và Atletico

Trận đấu giữa PSG và Liverpool được kỳ vọng là cuộc chiến cân bằng và là bữa tiệc tấn công mãn nhãn của 2 CLB chơi phóng khoáng bậc nhất châu Âu. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Công viên các Hoàng tử diễn ra theo kịch bản một chiều nghiêng về PSG. Gã khổng lồ của bóng đá Pháp áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng gần 75%. Còn Liverpool là sự bạc nhược khi HLV Arne Slot hoàn toàn bất lực và phong độ của các trụ cột "The Kop" vẫn lơ lửng ở đáy vực.

Những cơn lốc đường biên từ Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele đã làm khổ hàng thủ Liverpool suốt trận đấu. Một mình Vitinha quần thảo cả tuyến giữa Liverpool. Khi The Kop bị lấn lướt, hậu tuyến của họ không là điểm tựa. Bộ đôi trung vệ Konate - Van Dijk vẫn mắc sai sót liên tục.

Bản thân HLV Slot phải thừa nhận một điều: "Liverpool may mắn khi chỉ thua 2 bàn". Một kết quả chưa đẩy Liverpool vào thế không thể cứu vãn tại tứ kết Champions League. Nhưng làm sao để lật ngược thế cờ, đó là thách thức cho tập thể The Kop càng chơi càng gây thất vọng, trong khi nhà đương kim vô địch PSG đã thật sự vào guồng, thăng hoa trên đôi chân của Kvaratskhelia.

Tại Tây Ban Nha, Atletico cũng có chiến thắng 2-0 trước Barca. Thế trận trên sân Camp Nou diễn ra kịch tính và nhiều "drama" nhất ở tứ kết. Bước ngoặt đầu tiên xảy ra từ phút 44 khi Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu. Alvarez sút phạt thành bàn, đưa Atletico vượt lên.

Barca thi đấu thiếu người trong cả hiệp 2 nhưng vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn và tấn công thường trực hơn. Lamine Yamal làm mọi thứ ở trận này. Anh tự cầm bóng đột phá qua nhiều người nhưng dứt điểm thất bại. Yamal tỉa bóng dọn chỗ cho Marcus Rashford và bàn thắng vẫn không đến. Barca tấn công nhiều và không ghi bàn, để rồi nhận đòn "hồi mã thương" từ pha lập công nâng tỷ số 2-0 của Sorloth.

Có rất nhiều điều về 2 chữ "giá như" mà CĐV Barca nhắc đến sau trận. Giá như Cubarsi không phạm lỗi tai hại, thế trận có khác với Barca? Giá như Yamal và Rashford chuẩn xác hơn, bàn thắng sẽ đến cho đội chủ sân Camp Nou. Và giá như Barca có Raphinha trên sân, việc tìm kiếm bàn thắng có lẽ không chật vật như thế. Nhưng bóng đá là vậy, Atletico đã thắng từ những toan tính chiến thuật hợp lý của Simeone.

Ngay cả khi chơi hơn người, Atletico vẫn chủ động phòng ngự với lợi thế một bàn và biết cách trừng phạt Barca bằng pha lập công thứ 2.

Real sẽ đứng dậy mạnh mẽ?

Chờ đợi những cuộc lội ngược dòng kinh điển

Sau lượt đi tứ kết, Arsenal là đội nắm cơ hội lớn nhất để vào bán kết. Bayern, Atletico và PSG nắm lợi thế lớn nhưng chưa thể chủ quan. Điều thú vị ở Real, Barca và Liverpool là những đội bóng từng làm nên các trận lội ngược dòng kinh điển tại knock-out Champions League. Họ từng rơi vào kịch bản khó hơn hiện tại gấp nhiều lần nhưng vẫn vượt qua được.

Với Barca là màn lội ngược dòng trước PSG khi để thua 0-4 ở lượt đi, sau đó thắng ngược 6-1 trên sân Camp Nou. Liverpool từng bị Barca hạ 0-3 ở lượt đi bán kết Champions League 2018/19, sau đó gây chấn động châu Âu với chiến thắng 4-0 tại Anfield. Và ở Real, làng túc cầu sẽ còn nhớ màn ngược dòng ngoạn mục của họ trước PSG nhờ cú hat-trick bàn thắng từ Karim Benzema.

"Mọi thứ vẫn ở phía trước", cả 3 HLV Kompany, Luis Enrique và Simeone đều chia sẻ như vậy. Sporting Lisbon cũng còn cơ hội khi còn nguyên trận lượt về và cách biệt chỉ là một bàn. Sự kịch tính của tứ kết Champions League còn nguyên và hứa hẹn xảy ra nhiều trận điên rồ