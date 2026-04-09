Ai sẽ trở thành chủ nhân 'Green Jacket' danh giá của The Masters 2026?

TPO - Khi những tán đỗ quyên bắt đầu nở rộ tại Augusta National Golf Club, thế giới golf lại hướng về The Masters, nơi vinh quang được đo bằng chiếc áo xanh danh giá và lịch sử được viết nên qua từng cú đánh.

Ứng viên vô địch: Cuộc đua của những cái tên lớn

Golfer số 1 thế giới Scottie Scheffler tiếp tục là cái tên nổi bật nhất. Với hai danh hiệu The Masters (2022, 2024) và thành tích chưa từng rời top 20 sau 7 lần tham dự, Scheffler bước vào giải đấu với vị thế của "người cần bị đánh bại".

Trong khi đó, đương kim vô địch Rory McIlroy vẫn là biểu tượng của tham vọng và bản lĩnh. Dù quá trình chuẩn bị bị ảnh hưởng bởi chấn thương lưng khiến anh rút khỏi Arnold Palmer Invitational và gặp khó tại The Players Championship, McIlroy đang dần lấy lại thể trạng tốt nhất, sẵn sàng cho mục tiêu trở thành người thứ tư trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu The Masters.

Khán giả phủ kín Augusta tại sự kiện "Par 3 Contest", màn khởi động giàu cảm xúc trước thềm The Masters, nơi các golfer để người thân đảm nhận vai trò caddie.

Một ứng viên đáng gờm khác là Bryson DeChambeau. Nhà vô địch US Open hai lần đang khao khát chiếc Green Jacket đầu tiên, sau khi bỏ lỡ cơ hội năm ngoái ở vòng đánh cuối cùng cùng McIlroy.

Jon Rahm, nhà vô địch The Masters 2023, cũng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng, đặc biệt khi anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng LIV Golf mùa này.

Ngoài ra, những cái tên như Matt Fitzpatrick (Á quân The Players 2026), Robert MacIntyre (top 4 The Players 2026, Á quân Valero Texas Open 2026 tuần trước) và Ludvig Åberg (Á quân Masters 2024, hạng 7 The Masters 2025) hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ với phong độ ổn định và sự tiến bộ rõ rệt.

Những sự vắng mặt đáng tiếc

Masters 2026 chứng kiến một khoảng trống lớn khi Tiger Woods, huyền thoại 5 lần vô địch, không thể tham dự. Sau một vụ tai nạn xe hơi cuối tháng 3 cùng những rắc rối pháp lý, Woods vẫn đang trong thời gian tạm nghỉ.

Golfer 15 lần vô địch major đã không thi đấu kể từ The Open Championship 2024 và cũng vắng mặt tại The Masters năm ngoái vì chấn thương.

Cùng với đó, Phil Mickelson, nhà vô địch The Masters ba lần, cũng không góp mặt. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, cả Woods và Mickelson, những người từng viết nên các chương huy hoàng của giải đấu, đều vắng bóng tại Augusta National Golf Club.

'Green Jacket': Biểu tượng vượt thời gian

Chiếc "Áo xanh" (Green Jacket) là biểu tượng danh giá bậc nhất trong thế giới golf. Ý tưởng này xuất phát từ huyền thoại golf nghiệp dư người Mỹ Bobby Jones, người đồng sáng lập Augusta National Golf Club năm 1933, cũng là đồng sáng lập giải The Masters danh giá năm 1934.

Màu xanh của "Green Jacket" được lựa chọn dựa trên sắc lá của cây đỗ quyên, loài hoa đặc trưng của sân. Người đầu tiên được trao chiếc áo này là Sam Snead vào năm 1949. Kể từ đó, một truyền thống đặc biệt ra đời: nhà vô địch năm trước sẽ trực tiếp giúp tân vương mặc áo trong lễ trao giải.

Không chỉ nổi tiếng bởi lịch sử và vẻ đẹp, Augusta còn được biết đến với những quy định nghiêm ngặt bậc nhất trong thể thao: Cấm tuyệt đối điện thoại di động trên sân; Khán giả chỉ có thể liên lạc qua các bốt điện thoại công cộng; Không được chạy, không được nằm trên cỏ; Không đội mũ ngược.

Những quy tắc tưởng chừng khắt khe ấy lại chính là một phần tạo nên bản sắc riêng của The Masters, nơi truyền thống, kỷ luật và sự tôn nghiêm được đặt lên hàng đầu.

Vòng 1 của The Masters 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào 23h00 ngày 9/4 (giờ Việt Nam). Trước đó, nghi thức phát bóng khai mạc sẽ do ba huyền thoại thực hiện: Jack Nicklaus, Gary Player và Tom Watson.