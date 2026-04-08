Nhà vô địch Golf Quốc gia 2024 Nguyễn Đức Sơn bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp

TPO - Từ ngôi sao của golf nghiệp dư Việt Nam, nhà vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024 Nguyễn Đức Sơn chính thức rẽ sang một chương mới mang tên chuyên nghiệp. Và cột mốc mở đầu cho hành trình ấy chính là Giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào Khí Văn Lang” 2026.

Từ ngôi sao nghiệp dư đến bước ngoặt sự nghiệp

Trước khi đặt chân vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Đức Sơn đã kịp xây dựng cho mình một nền tảng thành tích đáng nể.

Hai lần vô địch toàn chặng hệ thống VGA Junior Tour là minh chứng cho sự ổn định và tài năng ở cấp độ trẻ. Không dừng lại ở đó, tấm Huy chương Vàng cá nhân tại Lion City Cup 2023 giúp anh ghi dấu ấn trên đấu trường Đông Nam Á.

Đặc biệt, năm 2024 chứng kiến bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Đức Sơn khi anh đăng quang Faldo Series Asia Grand Final, một trong những sân chơi danh giá nhất dành cho golfer trẻ châu lục, trước khi khép lại mùa giải bằng chức vô địch Giải Golf Vô địch Quốc gia 2024.

Danh hiệu quốc gia không chỉ là phần thưởng xứng đáng, mà còn là lời khẳng định rõ ràng: Nguyễn Đức Sơn đã sẵn sàng cho thử thách lớn hơn.

Thử thách đầu tiên tại Tam Đảo

Quyết định chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp của Đức Sơn không phải là tuyên bố bất ngờ. Tại buổi họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 diễn ra tại Hà Nội, tay golf trẻ đã từng chia sẻ về định hướng chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2026. Và đến tháng 4/2026, tại Giải Golf Hùng Vương “Hào Khí Văn Lang”, kế hoạch ấy chính thức trở thành hiện thực.

Giải Golf Cúp Hùng Vương “Hào khí Văn Lang” sẽ chính thức khởi tranh ngày 11/4, đồng loạt tại 4 sân golf gồm Thanh Lanh, Tam Đảo, Đầm Vạc và Văn Lang, quy tụ khoảng 600 golfer tham dự.

Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi bảng Chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất hiện và được đưa vào hệ thống VGA Development Tour dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi, mà còn là bệ phóng quan trọng cho các golfer nội địa tiếp cận môi trường chuyên nghiệp bài bản.

Ngày 11/4, tại Tam Dao Golf & Resort, Nguyễn Đức Sơn sẽ lần đầu tiên ra sân với tư cách một golfer chuyên nghiệp. Không còn là “hiện tượng nghiệp dư”, anh bước vào một môi trường khắc nghiệt hơn, nơi mọi cú đánh đều mang theo áp lực và kỳ vọng.

Tuy nhiên, với nền tảng kỹ thuật tốt, tâm lý thi đấu vững vàng cùng kinh nghiệm quốc tế, Đức Sơn được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi và tạo dấu ấn ngay từ những bước đi đầu tiên.