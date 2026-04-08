Nhận định tứ kết PSG vs Liverpool, 02h00 ngày 9/4: Sắc xanh ám ảnh

Trọng Đạt
TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Liverpool, tứ kết lượt đi Champions League 2025/26, lúc 02h00 ngày 9/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuỗi trận sa sút trước các đội “áo xanh” của Liverpool có nguy cơ kéo dài khi họ làm khách trên sân PSG đang đạt phong độ cao.

Nhận định trước trận đấu

Phải đối đầu một đối thủ “mặc áo xanh” trong trận thứ ba liên tiếp, Liverpool dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác “màu xanh buồn bã” sau những cú sảy chân trước Brighton & Hove Albion và đặc biệt là thất bại nặng nề trước Manchester City tại FA Cup.

Quãng nghỉ hai tuần nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia không mang lại cú hích cần thiết. Trái lại, Liverpool trở lại với màn trình diễn bạc nhược tại Etihad, nơi cú hat-trick của Erling Haaland cùng pha lốp bóng tinh tế của Antoine Semenyo đã nhấn chìm “Lữ đoàn đỏ” trong thất bại 0-4, qua đó khép lại hành trình của họ ở đấu trường cúp quốc nội.

Phát biểu sau trận, đội trưởng Virgil van Dijk thừa nhận toàn đội đã “buông xuôi”, một nhận định thẳng thắn nhưng cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Arne Slot, trong bối cảnh đội bóng sa sút rõ rệt và chiếc ghế của ông đang bị đe dọa trực tiếp.

Con số 15 thất bại trên mọi đấu trường từ đầu mùa là minh chứng rõ nét cho chuỗi ngày bất ổn, tệ nhất của Liverpool kể từ mùa giải 2014/15 dưới thời Brendan Rodgers. Phong độ gần đây cũng không mấy khả quan khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, dù đó là chiến thắng đáng khích lệ trước Galatasaray tại Champions League.

Trên sân khách, tình hình còn đáng lo hơn khi Liverpool đã thua tới 4/5 trận gần nhất, chỉ có được chiến thắng trước Wolverhampton Wanderers, đội bóng đang vật lộn ở nhóm cuối bảng.

Trong khi đó, cuộc chạm trán tại tứ kết Champions League lần này là màn so tài giữa hai nhà vô địch quốc nội, nhưng vị thế hiện tại lại trái ngược. Nếu Liverpool đang chệch choạc trong cuộc đua tại Premier League, thì PSG vẫn duy trì sự ổn định tại Ligue 1.

Dù Lens từng gây áp lực không nhỏ, những cú vấp gần đây của đối thủ đã giúp PSG tạo khoảng cách an toàn 4 điểm trên đỉnh bảng, thậm chí còn thi đấu ít hơn một trận.

Ở trận gần nhất, đoàn quân của HLV Luis Enrique dễ dàng vượt qua Toulouse với tỷ số 3-1. Ousmane Dembele tỏa sáng với cú đúp, góp phần kéo dài chuỗi thắng của PSG lên con số 4 trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng ấn tượng trước Chelsea.

Đáng chú ý, PSG đã vượt qua 4 vòng tứ kết Champions League gần nhất, đồng thời đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại trước các đại diện Anh tại sân chơi này, với 5 chiến thắng.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu vẫn mang đến điểm tựa tinh thần cho Liverpool. Đội bóng Anh gần nhất đánh bại PSG ở châu Âu chính là Liverpool, và thành tích đối đầu giữa hai đội hiện đang cân bằng với 3 chiến thắng mỗi bên, một chi tiết đủ để khiến màn thư hùng sắp tới trở nên khó lường và đáng chờ đợi.

Thông tin lực lượng

Liverpool không phát sinh thêm ca chấn thương nào sau thất bại cuối tuần, đồng thời đón nhận tín hiệu tích cực khi Mohamed Salah, Federico Chiesa và Jeremie Frimpong đã sẵn sàng trở lại. Tuy nhiên, trường hợp của Alexander Isak vẫn còn bỏ ngỏ khi tiền đạo này chưa đạt thể trạng tốt nhất và nhiều khả năng chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị.

Ở chiều ngược lại, tổn thất nơi hàng thủ vẫn là bài toán nan giải với “Lữ đoàn đỏ”. Thủ thành Alisson Becker có thể phải nghỉ thi đấu đến hết tháng, trong khi Conor Bradley, Giovanni Leoni và Wataru Endo đều đã nói lời chia tay phần còn lại của mùa giải. Ở hành lang cánh phải, Frimpong được kỳ vọng sẽ thay thế Joe Gomez, còn Salah nhiều khả năng vẫn đá chính bất chấp cú sút hỏng phạt đền trước James Trafford.

Bên kia chiến tuyến, PSG cũng chịu những tổn thất nhất định. Bradley Barcola, mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool, sẽ vắng mặt vì chấn thương mắt cá, trong khi Fabian Ruiz và Quentin Ndjantou không đủ điều kiện ra sân.

Dẫu vậy, HLV Luis Enrique vẫn có trong tay bộ khung giàu sức chiến đấu khi Senny Mayulu đã trở lại tập luyện. Tuyến giữa với Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò kiểm soát thế trận, trong khi thủ lĩnh Marquinhos tiếp tục là điểm tựa nơi hàng phòng ngự.

Đội hình dự kiến

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Dự đoán tỷ số: PSG 3-1 Liverpool

Trọng Đạt
