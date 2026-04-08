Nhận định tứ kết Barcelona vs Atletico Madrid, 02h00 ngày 9/4: Nỗi sợ của khách

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Atletico Madrid, Cúp C1 châu Âu Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại vòng tứ kết Champions League, Barcelona và Atletico sẽ đối đầu nhau lần thứ 5 trong mùa giải này. 4 lần trước, Barca thắng tới 3. Màn tái ngộ này xem ra sẽ không có nhiều khác biệt.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Atletico Madrid

Sau trận hòa 1-1 với Newcastle ở trận lượt đi vòng 1/8, Barcelona đã sửa sai trong trận lượt về, vùi dập Newcastle với tỷ số 7-2. Kết quả này phản ánh sức mạnh gần như vô đối của Barcelona.

Bàn thắng thứ 7 được họ ghi ở phút 72. Khi ấy, Barcelona có dấu hiệu thả lỏng vì họ đã chắc thắng. Nếu thi đấu đúng sức, không biết chừng CLB Tây Ban Nha có thể ghi tới 10 bàn vào lưới Newcastle.

Trận đấu này nằm trong mạch thăng hoa tột đỉnh của Barcelona. Họ bất bại 9 lần ra sân vừa qua, với 8 trong số đó kết thúc bằng chiến thắng. Họ thống trị La Liga, dẫn trước Real Madrid 7 điểm khi mùa giải còn 8 vòng đấu.

Vị thế vững chắc ấy được củng cố bởi chiến thắng 2-1 ở vòng đấu gần nhất. Và không ai khác, nạn nhân vẫn là Atletico Madrid. Sau khi để thủng lưới trước giờ nghỉ giữa hiệp, Marcus Rashford đã gỡ hòa. Đến phút 87, Robert Lewandowski ấn định chiến thắng cùng 3 điểm quan trọng cho đội bóng xứ Catalan.

Trận thắng gần nhất tiếp thêm tự tin cho Barcelona trước màn tái đấu Atletico Madrid, ở một sân chơi khác. Và nó càng đem đến những nỗi lo cho thầy trò Diego Simeone.

Atletico đã thua 3 trận gần nhất

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Atletico Madrid

Nói vậy là bởi họ đang chững lại ở giai đoạn tăng tốc. Sau chiến thắng đậm 5-2 trên sân nhà trước Tottenham ở trận lượt đi vòng 1/8, đội bóng của Diego Simeone đã phải chịu 3 thất bại liên tiếp. Chuỗi trận thua bắt đầu từ trận lượt về ở London, nơi Atletico Madrid đã 2 lần gỡ hòa nhưng cuối cùng vẫn thất bại ở những phút cuối (2-3).

Mặc dù trận thua này không ảnh hưởng gì nhiều vì chung cuộc Atletico vẫn thắng và đi tiếp, nhưng nó đã tạo nên hiệu ứng domino. Kể từ đó tới nay, Atletico Madrid chỉ biết lao dốc. Họ trắng tay trước Real Madrid và sau đó thua ngược Barcelona ở La Liga.

3 trận thua vừa qua chỉ ra một thực tế là Atletico Madrid kém bản lĩnh hơn chính họ những năm trước rất nhiều. Mùa này, ngoại trừ trận thắng Barcelona 4-0 ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha thì Atletico Madrid hầu như đá đại chiến là nhận kết quả kém. Atletico gục ngã trước Arsenal, trắng tay trước Liverpool, bị đánh bại bởi Real Madrid...

Họ cũng đã thua Barcelona ở 3 trong 4 màn đối đầu ở mùa giải 2025/26 và có lẽ hôm nay sẽ là một kết quả tương tự, nhất là khi Atletico thua tới 4/6 trận sân khách vừa qua, thua tới 6, chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất làm khách của Barca.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Atletico Madrid

Barcelona (4-2-3-1): Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

Atletico Madrid (4-4-2): Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman, Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 3-1 Atletico Madrid

