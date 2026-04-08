Nhận định tứ kết Europa League: Braga vs Real Betis, 23h45 ngày 8/4: Đội khách gặp khó

TPO - Nhận định bóng đá Braga vs Real Betis, Europa League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Braga và Real Betis bước vào tứ kết Europa League với điểm chung là những màn lội ngược dòng ấn tượng ở vòng trước, nhưng phong độ hiện tại của hai đội lại trái ngược. Trong khi đại diện Bồ Đào Nha đang rất vững vàng trên sân nhà, Betis lại gây thất vọng mỗi khi xa Seville, khiến cuộc chạm trán tại Minho hứa hẹn sẽ nghiêng về phía đội chủ nhà.

Betis không có phong độ tốt trong thời gian gần đây.

Nhận định Braga vs Real Betis

Braga đã trải qua một hành trình vòng trước đúng nghĩa “tàu lượn siêu tốc”. Thất bại 0-2 trên sân của Ferencvaros khiến đại diện Bồ Đào Nha rơi vào thế khó, nhưng khi trở về thánh địa Minho, họ đã giành chiến thắng 4-0. Chiến thắng ấy giúp Braga ghi tên vào tứ kết Europa League lần thứ tư trong lịch sử và là lần đầu tiên họ trở lại vòng đấu này kể từ mùa giải 2021-22.

Một trong những điểm tựa quan trọng nhất của Braga lúc này chính là phong độ sân nhà. Họ đã bất bại 10 trận gần nhất tại Minho, trong đó có tới 8 chiến thắng. Cuối tuần qua, Braga có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Moreirense. Ba điểm này không chỉ giúp họ củng cố vị trí trong top 4 Primeira Liga mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc tiếp đón Betis.

Ở chiều ngược lại, Real Betis lại đang phải đối mặt với bài toán phong độ bất ổn tại La Liga. Thầy trò Manuel Pellegrini đang trải qua chuỗi 6 trận không biết đến chiến thắng tại giải quốc nội. Tuy nhiên, điểm sáng hiếm hoi lại đến đúng ở sân chơi Europa League. Sau khi để thua 0-1 trên sân Panathinaikos ở lượt đi vòng 1/8, Betis đã có màn đáp trả mạnh mẽ tại Seville bằng chiến thắng 4-0 ở lượt về. Màn trình diễn đó không chỉ giúp họ lật ngược thế cờ với tổng tỷ số 4-1, mà còn đưa CLB lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết Europa League.

Dẫu vậy, vấn đề lớn nhất của Betis lúc này lại nằm ở phong độ sân khách. Họ đã thua cả ba chuyến xa nhà gần nhất trên mọi đấu trường, thậm chí không ghi được bàn thắng nào trong hai trận gần đây. Sự thiếu hiệu quả trong khâu tấn công khi thi đấu xa Seville đang trở thành điểm yếu chí mạng, đặc biệt khi phải đối đầu với một Braga chơi rất kỷ luật và chắc chắn trên sân nhà.

Với tương quan hiện tại, Braga có lý do để tự tin hướng tới một kết quả tích cực ở lượt đi. Sự ổn định, đặc biệt là khả năng phòng ngự và phong độ sân nhà ấn tượng, đang giúp đại diện Bồ Đào Nha chiếm đôi chút lợi thế. Trong khi đó, Betis dù sở hữu kinh nghiệm và chất lượng đội hình không hề kém cạnh, nhưng nếu không cải thiện được bộ mặt thất thường, nhất là khi thi đấu xa nhà, họ sẽ gặp không ít khó khăn trong việc rời Minho với một kết quả có lợi.

Phong độ, lịch sử đối đầu Braga vs Real Betis

Trong 10 trận đấu gần nhất, Braga thắng 6, hòa 1, thua 3. Betis thắng 3, hòa 4, thua 3.

Hai đội chưa từng đối đầu ở các giải đấu cúp châu Âu.

Thông tin lực lượng Braga vs Real Betis

Braga thiếu vắng Adrian Barisic và Victor Carvalho. Rodrigo Zalazar bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Betis, Lo Celso, Junior Firpo, Angel Ortiz và Isco sẽ vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến Braga vs Real Betis

Braga: Hornicek; Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi; Gomez, Grillitsch, Moutinho, Martinez; Pau Victor, Horta; Navarro.

Real Betis: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Gomez; Antony, Fornals, Amrabat, Ezzalzouli; Ruibal, Cucho Hernandez.

Dự đoán tỷ số Braga 1-1 Real Betis