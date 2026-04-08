Làm cách nào để Liverpool thách thức PSG từ… ‘đáy vực’

TPO - Nếu phải chọn một trận để đá ngay sau khi thua Manchester City 0-4, chắc chắn bạn sẽ không muốn đó là chuyến làm khách tới Pháp gặp nhà ĐKVĐ châu Âu Paris Saint-Germain. Nhưng đó lại chính là thử thách dành cho Arne Slot và các học trò, trong bối cảnh họ muốn bật dậy từ đáy vực mới nhất của mùa giải và níu giữ hy vọng lên ngôi ở Champions League.

Slot có thêm màn đấu trí đầy hấp dẫn với Enrique

Dễ đến, khó về

Ngay cả khi Liverpool đang ở trạng thái tốt nhất, hành trình đến Parc des Princes vẫn luôn đi kèm một chút bất an vì chất lượng của đối thủ. Với những CĐV đã theo dõi Liverpool phiên bản mùa này, nỗi lo không chỉ là một thất bại đơn thuần, mà là một “90 phút kiểu Etihad” nữa như họ vừa chứng kiến hôm thứ Bảy.

Đội bóng của Luis Enrique vừa “làm nhục” một đại diện Anh ở Champions League mùa này - đá văng Chelsea với tổng tỷ số 8-2 ở vòng 1/8. Vậy Liverpool phải làm gì để tránh đi vào vết xe đổ của The Blues, trong trạng thái gần như cạn niềm tin?

Có thể nhìn lại mùa trước để tìm gợi ý không? Có chứ. Slot từng đưa Liverpool sang Pháp cách đây 13 tháng đá vòng 1/8, khi đội bóng của ông còn ở đỉnh cao nước Anh. Liverpool rời Paris với lợi thế một bàn, nhưng màn trình diễn đó không thể coi là “bản thiết kế” để sao chép. Nó là ví dụ kinh điển của thứ bóng đá rình rập và Liverpool sau đó vẫn bị loại ở Anfield vì thua luân lưu.

Bàn thắng phút 87 của Harvey Elliott ở lượt đi mùa trước thực tế chỉ đến từ cú sút thứ hai của Liverpool trong cả trận (xG - bàn thắng kỳ vọng của họ chỉ 0,27) và là cú sút trúng đích đầu tiên. Phía bên kia, PSG có 27 cú dứt điểm (tổng xG 1,78), trong đó 9 pha bị Alisson cản phá. Nếu trận đấu tuần này lại diễn ra theo kịch bản tương tự, một kết cục khác - và đau đớn hơn - gần như là điều khó tránh.

Điểm khởi đầu quan trọng nhất là đừng quên những thứ căn bản - vấn đề đáng lo đã lặp lại quá nhiều lần ở Liverpool mùa này.

“Đó không phải câu chuyện của cả trận, nhưng cứ mỗi lần chúng tôi quên chặn một quả tạt, quên phòng ngự ngay trước khung thành, quên theo người chạy chỗ - cứ mỗi lần như thế là thủng lưới,” Slot nói sau trận thua Man City.

Vấn đề của Liverpool

Trong 35 phút đầu ở Etihad, mọi thứ còn tạo ra hy vọng rằng hệ thống 4-2-2-2 có thể vận hành: đủ đe doạ tấn công và có một nền phòng ngự tương đối chắc. Nhưng sau khi bị dẫn bàn, màn trình diễn của Liverpool là không thể chấp nhận.

Ba bàn thua sau quả phạt đền của Erling Haaland phơi bày sự thụ động - thậm chí đôi lúc giống như thiếu hẳn khao khát của Liverpool.

Bàn thứ hai của City, bàn gần như “kết liễu” trận đấu, minh hoạ cả hai điều đó. Phút cuối hiệp một, Liverpool tự đánh mất bóng từ chính quả ném biên của mình và gần như không có chút nỗ lực nào để chặn đà tấn công của City.

Florian Wirtz pressing quá đà ở tình huống đầu, rồi lại thiếu khẩn trương để hỗ trợ đồng đội ngăn cản đợt tấn công của City bên cánh phải. Curtis Jones lẫn Ryan Gravenberch đều không dạt qua hỗ trợ. Milos Kerkez đáng được cảm thông vì bị đặt vào thế 1 chọi 3, còn Virgil van Dijk thiếu sự quyết liệt, trong khi Ibrahima Konate bị Haaland “đánh bại” bằng pha di chuyển quen thuộc.

Bàn thứ ba - lại bắt đầu từ một quả ném biên của Liverpool - chứng kiến Joe Gomez chuyền thẳng bóng cho Marc Guehi. Liverpool phản ứng chậm trước pha chuyển trạng thái nhanh của đối thủ; phản pressing khởi động quá muộn. Gravenberch bước ra, để lại khoảng trống cho Rayan Cherki nhận bóng rồi chọc khe cho Antoine Semenyo.

Bảy phút sau, City có bàn thứ tư khi Nico O’Reilly căng ngang để Haaland đệm bóng hoàn tất hat-trick. Ở tình huống triển khai bóng, O’Reilly chạy vượt qua Dominik Szoboszlai và Gomez. Đường chuyền của Jeremy Doku đưa bóng đi qua khe giữa Konate và Gomez để tìm cầu thủ trẻ là hay, nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn.

Đó chính là thứ kỷ luật phòng ngự Liverpool đã thiếu quá thường xuyên trong một trận 90 phút. Tư duy của họ bị lệch: quá nhiều người nghĩ về tấn công, thay vì lường trước hiểm hoạ. Những pha chạy chỗ đơn giản đã giết họ trước City - và gặp một PSG nhanh hơn, trơn tru hơn, Liverpool sẽ còn bị áp đảo nhiều hơn.

“Chúng tôi không đủ tinh thần chiến đấu, không đủ bản lĩnh,” Szoboszlai nói với kênh Hungary Spiler TV sau trận. “Thành thật mà nói, chẳng ai trong chúng tôi ở đó thể hiện như mức tối thiểu cần phải có.”

Tinh thần Champions League

Những trận Liverpool giữ được khối đội hình chặt chẽ mùa này chủ yếu lại xuất hiện ở Champions League, trong các chiến thắng trước Real Madrid, Inter, Marseille và Galatasaray.

Lặp lại kiểu màn trình diễn ấy là điều bắt buộc, nếu Liverpool muốn giành kết quả có lợi trên sân PSG. Thực tế, PSG không còn đạt đỉnh như mùa trước và vẫn có những khoảng trống cho Liverpool khai thác.

Như đoạn phân tích video của The Athletic chỉ ra, chìa khoá để khiến đội Luis Enrique lúng túng khi kiểm soát bóng là phải đủ can đảm để pressing tầm cao. Về lý thuyết, đó đúng là điều Slot muốn. Nhưng trên thực tế mùa này, vì nhân sự, thể lực và đôi khi cả cấu trúc, pressing tầm cao của Liverpool thiếu cường độ, thiếu sự quyết liệt và cả độ “thông minh” như những năm trước.

PSG có những cầu thủ tấn công đủ khả năng tạo khoảnh khắc ma thuật. Nhưng khi các đội dựng khối phòng ngự thấp và chặt chẽ, PSG lại gặp khó trong việc “bẻ khoá” thế trận.

Đầu mùa này, sau chiến thắng 1-0 trước Real Madrid ở giai đoạn phân hạng của Champions League, Slot từng giải thích cách ông bố trí đội hình:

“Tôi nói với các cầu thủ rằng hoặc là pressing thật cao, hoặc là rút về phòng ngự chặt,” Slot kể. “Vì Vinicius và Mbappe đều là những cầu thủ phi thường với khả năng bứt tốc gần như không thể ngăn cản. Vì thế đừng để lộ khoảng trống phía sau - và hàng thủ chúng tôi đã làm điều đó rất tốt.”

Chìa khóa mang tên Wirtz

Trận đấu với Man City đã là quá khứ, nhưng Liverpool phải nhớ rằng họ không được phép để hàng tiền vệ lộn xộn và bỏ trống khoảng không gian lớn như thế này.

Dù thế nào, Liverpool cũng phải tự tạo ra mối đe dọa khi đối đầu với PSG. Trong 35 phút đầu tại Etihad, họ từng tìm được điểm cân bằng: có ý đồ tấn công nhưng vẫn hạn chế cơ hội của City. Chỉ tiếc là nó không kéo dài.

Mùa trước, một trong những vấn đề lớn nhất của Liverpool là thiếu một đường thoát bóng đáng tin mỗi khi bị áp sát tầm cao. PSG luôn pressing rất rát; và mỗi lần Liverpool phất dài, hàng công của họ thường xuyên thua thiệt ở pha tranh chấp bóng hai.

PSG không phải đội duy nhất khiến Liverpool khốn khổ khi họ cố triển khai trước một kiểu pressing kèm người quyết liệt. Nhưng nếu trong đội bạn có một cầu thủ kiểu Wirtz, mọi thứ có thể dễ thở hơn rất nhiều.

Wirtz là niềm hy vọng lớn nhất của Liverpool lúc này. Ảnh: AP

Trong 35 phút đầu trước Man City, Liverpool có những đoạn chơi tốt khi luân chuyển xuyên tuyến từ phía sau, và khả năng tìm thấy khoảng trống để “luôn sẵn sàng nhận bóng” của Wirtz là mấu chốt. Anh liên kết với Hugo Ekitike để tạo ra một cơ hội sớm bằng cách tìm đúng không gian khiến đối thủ bất ngờ.

Những cầu thủ tấn công được chọn đá chính sẽ phải lạnh lùng hơn so với phần lớn thời gian mùa này, và ra quyết định tốt hơn khi có cơ hội phản công.

Sau cùng, đây không chỉ là bài kiểm tra chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra về khí chất của Liverpool. Họ phải “giành quyền được chơi” bằng trách nhiệm, bằng phản ứng tích cực trước nghịch cảnh. Nếu họ không làm được điều đó, kết cục có lẽ… ai cũng đoán ra.