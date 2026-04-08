Trước đại chiến Barcelona vs Atletico Madrid, trọng tài thừa nhận đã nương tay với Barca

Đặng Lai

TPO - Trước đại chiến Barcelona vs Atletico Madrid tại Cúp C1 châu Âu (Champions League) vào đêm nay (8/4), Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha đã phát đi thông điệp quan trọng liên quan đến chính Barcelona và Atletico. Họ thừa nhận Barca đã được nương tay vào cuối tuần qua.

Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Atletico nhưng không đuổi cầu thủ Barca

Hôm thứ Bảy tuần trước ở vòng 30 La Liga, Barcelona và Atletico Madrid đã gặp nhau trong một trận cầu căng thẳng. Đã xuất hiện nhiều tình huống gây tranh và đỉnh điểm trong số đó đến vào đầu hiệp hai, khi hậu vệ Gerard Martin của Barcelona có pha vào bóng nguy hiểm với Thiago Almada bên phía Atletico.

Trọng tài Mateo Busquets Ferrer ban đầu rút thẻ đỏ trực tiếp, xác định đây là pha phạm lỗi nghiêm trọng của Martin. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định đã được ông thay đổi thành thẻ vàng, cho phép cầu thủ Barcelona tiếp tục thi đấu.

Đáng chú ý, đây được xem là bước ngoặt của trận đấu. Nếu Gerard Martin bị truất quyền, Barcelona sẽ phải chơi thiếu người ở thời gian còn lại, trong bối cảnh Atletico trước đó cũng đã mất người. Nếu tấm thẻ đỏ được giữ nguyên, quân số 2 bên là 10-10 và có lẽ Atletico sẽ không nhận bàn thua vào cuối trận.

Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ với Gerard Martin nhưng sau đó thay thế bằng thẻ vàng

Sau trận, Atletico liên tục yêu cầu làm rõ và đề nghị xem xét lại tình huống. Những tranh cãi cuối cùng đã được đưa lên bàn của Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha (CTA). Theo kết luận mới nhất, cơ quan này thừa nhận trọng tài đã mắc sai lầm khi thay đổi quyết định ban đầu.

Phát ngôn viên của CTA nói: “Đây là một trường hợp phạm lỗi nghiêm trọng. Trọng tài nên rút thẻ đỏ mà không cần quan tâm ai chạm bóng trước. Hình phạt thích đáng phải là thẻ đỏ. Trọng tài lẽ ra nên giữ nguyên quyết định ban đầu của mình”.

CTA cho rằng VAR không nên can thiệp vì quyết định thẻ đỏ ban đầu của trọng tài trên sân là “hoàn toàn chính xác”. Phán quyết này phần nào “minh oan” cho Atletico Madrid, đồng thời làm dấy lên thêm những tranh luận về vai trò của VAR trong các trận đấu lớn, đặc biệt khi hai đội sắp tái đấu tại Champions League.

Có thể khẳng định, trận tứ kết đêm nay sẽ không chỉ là cuộc so tài chuyên môn, mà còn mang theo dư âm căng thẳng từ những quyết định gây tranh cãi trước đó.

