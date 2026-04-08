Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bóng đá châu Phi rúng động: 7 tuyển thủ bỏ trốn sau chiến thắng lịch sử của đội nhà

Đặng Lai

TPO - Bóng đá châu Phi vừa chứng kiến một sự việc gây chấn động. 7 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Eritrea “mất tích” sau chiến thắng tại vòng sơ loại Cúp châu Phi (AFCON). Sự cố đang làm lu mờ thành tích thể thao hiếm hoi của quốc gia Đông Phi này.

265cb740-2f22-11f1-ae27-b58121fde620.jpg

Theo xác nhận từ HLV trưởng Hesham Yakan, nhóm cầu thủ trên đã không trở lại cùng đội sau trận thắng Eswatini ở vòng sơ loại Cúp châu Phi (diễn ra ở Nam Phi) hôm 31/3 vừa qua. Khi trận đấu khép lại, toàn đội Eritrea về đại bản doanh. Một lúc sau, trưởng đoàn phát hiện 7 tuyển thủ không đi cùng đội. Các thành viên trong đội chờ nhóm người này để lên chuyến bay về nhưng họ vẫn bặt vô âm tín.

Hôm sau, 7 cầu thủ đã không lên chuyến bay trở về nước. Một số nguồn tin nhận định họ có thể vẫn ở lại Nam Phi hoặc tìm cách di chuyển sang các quốc gia phát triển hơn để xin tị nạn.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 7/4, HLV Hesham Yakan kết luận các học trò của mình đã “cao chạy xa bay”. “Hầu hết trong số họ là cầu thủ dự bị”, Yakan nói thêm. “Tôi tin rằng họ đang cố gắng tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở các quốc gia giàu có hơn. Tôi không nghĩ họ sẽ tiếp tục chơi bóng đá nữa”.

chau-phi.jpg
Đội tuyển Eritrea vừa thắng Eswatini

Bộ trưởng Thông tin Eritrea, Yemane Gebremeskel, đã từ chối bình luận khi được Reuters liên hệ. Người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Quốc gia Eritrea cũng không trả lời. “Những cầu thủ này nghèo. Đây là lần đầu tiên họ đi máy bay,” một nguồn tin thân cận với đội tuyển Eritrea cho biết. “Mục đích của họ là tìm việc làm ở nước khác và cải thiện thu nhập”.

Chiến thắng trước Eswatini mang ý nghĩa đặc biệt với Eritrea, khi họ giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 và đánh dấu lần đầu góp mặt trở lại ở vòng loại AFCON sau gần 2 thập kỷ. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị phủ bóng bởi sự cố nghiêm trọng này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu bóng đá Eritrea rơi vào tình trạng tương tự. Trong quá khứ, nhiều cầu thủ nước này từng “đào tẩu” khi thi đấu quốc tế, buộc Liên đoàn bóng đá Eritrea phải hạn chế tham dự các giải đấu vì lo ngại mất lực lượng.

Đặng Lai
Xem thêm

Cùng chuyên mục