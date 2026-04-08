Ra mắt câu lạc bộ GOLF Doanh Nhân SME: Bước tiến chiến lược mở rộng hệ sinh thái giao thương TP.HCM

P.V

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (HCM-SME) chính thức ra mắt Câu lạc bộ Golf Doanh nhân SME. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới, biến sân chơi thể thao thành không gian kết nối giao thương chuyên nghiệp và giàu giá trị thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Câu lạc bộ Golf Doanh nhân SME

Đánh giá cao sự kiện này, TS. Lê Văn Hỷ – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HCM-SME nhấn mạnh: "Sự ra đời của CLB là một dấu mốc chiến lược. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những cái bắt tay hợp tác trị giá, góp phần thúc đẩy nội lực của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ."

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 – 2028 gồm 6 thành viên. Trong đó:

1. Ông Trần Hữu Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ NAVITIC, Chủ tịch;

2. Ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Công ty CP SX-TM-DV-XNK IVY Group, Phó chủ tịch;

3. Ông Phạm Việt Linh, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Long, Phó Chủ tịch;

4. Bà Lai Phương Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH IVY Holding, Tổng thư ký;

5. Ông Võ Tấn Trung, Giám đốc Công ty An Thông CO, Ủy viên;

6. Bà Cao Thị Ngọc Lợi, Giám đốc Xe Việt CO., LTD, Ủy viên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chủ tịch Trần Hữu Hòa cam kết nỗ lực xây dựng CLB "Gắn kết - chuyên nghiệp - phát triển bền vững". Để hiện thực hóa, ông vạch ra 3 giải pháp trọng tâm: Tổ chức hệ thống giải đấu chất lượng cao; Thiết kế các chương trình "Business Matching" mở rộng mạng lưới hội viên; và xây dựng không gian chia sẻ cơ hội đầu tư để cùng vượt qua thách thức thương trường.

Không dừng lại ở những tuyên bố tầm nhìn, ngay tại sự kiện ra mắt, CLB đã có những bước đi thực tiễn đầu tiên thông qua việc ký kết hai Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược, tạo nền móng vững chắc cho các hoạt động tương lai. Hoạt động ký kết MOU với Sân Golf Tân Sơn Nhất thuộc Long Biên Group đánh dấu sự hợp tác toàn diện về cơ sở hạ tầng, đảm bảo cơ sở hạ tầng thi đấu đẳng cấp và dịch vụ chuẩn mực cho các giải đấu của CLB.

Câu lạc bộ Golf Doanh nhân SME ký MOU với Sân Golf Tân Sơn Nhất - Long Biên Group

Bên cạnh đó, CLB Golf Doanh nhân SME cũng chính thức ký kết MOU với Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Trường Đại học Hoa Sen, mở ra nhịp cầu kết nối giữa giới doanh nhân và môi trường học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và tiếp cận nguồn nhân lực trẻ tài năng.

Câu lạc bộ Golf Doanh nhân SME ký MOU với Trung tâm quan hệ Doanh Nghiệp - Trường Đại học Hoa Sen.

Sự kiện ra mắt khép lại trong bầu không khí phấn khởi, mang theo nhiều kỳ vọng lớn lao. CLB Golf Doanh nhân SME chính thức đi vào hoạt động, sẵn sàng trở thành một điểm sáng nổi bật, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hệ sinh thái HCM-SME trong kỷ nguyên vươn mình của doanh nghiệp Việt.

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (HCM-SME), Câu lạc bộ Golf Doanh nhân SME được thành lập với mục tiêu kiến tạo một không gian thể thao kết hợp giao thương đẳng cấp. CLB hoạt động như một nền tảng hỗ trợ các nhà lãnh đạo mở rộng mối quan hệ chiến lược, tìm kiếm cơ hội đầu tư và chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

P.V
#GOLF #Doanh Nhân #SME #giao thương #TP.HCM #hợp tác #doanh nghiệp

