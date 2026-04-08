Vì sao HLV Kim Sang-sik bất ngờ chia tay trợ lý số 1 ở đội tuyển Việt Nam?

TPO - Lee Jung-soo, trợ lý quan trọng của HLV Kim Sang-sik bất ngờ chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mà không gia hạn.

Thông tin được VFF xác nhận chiều nay, 8/4. Theo đó trợ lý Lee Jung-soo đã không gia hạn sau khi kết thúc hợp đồng với VFF để phát triển công việc cá nhân. Nguồn tin chưa xác nhận cho biết ông có khả năng dẫn dắt 1 CLB bóng đá Đông Nam Á.

Ông Lee Jung-soo bắt đầu làm việc tại ĐTQG và U23 Việt Nam từ tháng 3/2025 và nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng của mình. Các tình huống cố định của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trở nên hiệu quả hơn với sự hỗ trợ của ông Lee Jung-soo.

Chỉ sau hơn 1 năm, ông Lee đã cùng các ĐTQG giành một loạt danh hiệu lớn trong khu vực Đông Nam Á, gồm chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (Indonesia), HCV SEA Games 33 (Thái Lan), giành vé dự VCK Asian Cup 2027 và HCĐ VCK U23 châu Á 2026.

Trước khi lên làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik, ông Lee Jung-soo cũng đã có kinh nghiệm ở cấp CLB, trong đó có TPHCM thời HLV Chung Hae-song (2018-2020). Việc ông Lee ra đi sẽ khiến HLV Kim Sang-sik cần thêm trợ lý về chuyên môn trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang hướng tới nhiều giải đấu quan trọng, trước mắt là ASEAN Cup 2026.

Đây là giải đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch, vốn dự báo sẽ nhiều thách thức.