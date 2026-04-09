Pha bóng thổi bùng tranh cãi ở Saudi Pro League: Ronaldo không làm gì cũng bị vạ lây

TPO - Rạng sáng 9/5 (giờ Hà Nội), trận đấu giữa Al Feiha và Al-Ahli kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tranh cãi xảy ra ở phút bù giờ hiệp 2 khi trọng tài xem VAR và hủy quả phạt đền của Al-Ahli.

Pha bóng tranh cãi

Làng bóng đá Saudi Arabia dậy sóng vì quyết định hủy quả phạt đền của trọng tài. Phút 90+8, cầu thủ của Al Feiha để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Góc quay chậm trực diện thể hiện rõ điều đó. Ban đầu, trọng tài cho Al-Ahli hưởng phạt đền. Vì sức ép từ ban huấn luyện và cầu thủ Al Feiha, trọng tài xem VAR và ra quyết định hủy phạt đền.

Sau trận đấu, cầu thủ Galeno của Al-Ahli chia sẻ trên trang cá nhân: "Họ đang làm mọi cách để loại chúng tôi khỏi cuộc đua vô địch. Và họ muốn trao cúp cho ai đó. Đó là quyết định thiếu tôn trọng cho đội bóng của tôi".

Bài đăng của Galeno nhanh chóng thu hút sự chú ý và chẳng khác gì hành động "châm dầu vào lửa". Anh không nhắc đích danh ai. Thế nhưng, trong hàng nghìn bình luận để lại, tất cả đều tố Galeno đang ngầm nhắc đến Cristiano Ronaldo. Trùng hợp khi ngay lúc này, Al-Ahli cũng đang trong cuộc cạnh tranh vô địch căng thẳng với Al Nassr.

Các chuyên gia ở giải đấu Saudi Pro League mổ xẻ sôi nổi quyết định từ trọng tài. Ông Mohamed Kamal, cựu trọng tài người Ai Cập nhận định: "Al-Ahli xứng đáng được hưởng phạt đền. Trọng tài đã sai hoàn toàn khi thay đổi quyết định và hủy tình huống. Rõ ràng bóng đã chạm tay Sakala và tư thế của cầu thủ này không tự nhiên. Có lẽ trọng tài đã vội vàng khi xem tình huống".

Vụ việc tiếp tục nóng lên khi Ivan Toney công khai chỉ trích trọng tài trên mạng. Tuyển thủ Anh còn tiết lộ một chi tiết: "Khi VAR đang can thiệp, trọng tài còn khuyên chúng tôi nên tập trung vào giải đấu khác". Từ chia sẻ của Toney, làng bóng đá Saudi Arabia tiếp tục mổ xẻ chuyện những câu chuyện mờ ám đằng sau sân khấu Saudi Pro League.

Al Nassr, Al Hilal và Al-Ahli đang tạo nên cuộc đua tam mã kịch tính ở Saudi Pro League. Al Hilal đang xếp phía sau Al Nassr với cách biệt 2 điểm. Tuy nhiên, Al Nassr nắm lợi thế lớn vì còn một trận chưa đấu.

Ronaldo chỉ còn cách chiếc cúp Saudi Pro League đầu tiên cùng Al Nassr 7 trận đấu. Ngày 28/4, Al Nassr gặp Al-Ahli. 10 ngày sau, họ tiếp tục chạm trán Al Hilal. Kết quả của 2 trận đấu đó trực tiếp ảnh hưởng đến cơ hội vô địch của Al Nassr.

