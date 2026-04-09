Sau trận thua tuyển Việt Nam, Malaysia xúc tiến nhập tịch một thế hệ cầu thủ mới

TPO - Bóng đá Malaysia đang chia rẽ lớn sau biến cố bị trừng phạt vì nhập tịch gian lận, rồi kế đó là trận thua tâm phục khẩu phục trước đội tuyển Việt Nam. Để đứng dậy, họ đã sẵn sàng nhập khẩu hàng loạt sao ngoại.

Bầy hổ đón thế hệ nhập tịch mới

Trước trận gặp Việt Nam hôm 31/3 vừa qua, truyền thông Malaysia đã dành sự chú ý tới Bergson da Silva và trung vệ Giancarlo Gallifuoco. Đây đều là những nhân tố được đánh giá có thể tạo ra khác biệt rõ rệt cho đội bóng áo vàng, cả ở khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Bergson nổi lên như mũi nhọn đặc biệt nguy hiểm. Kể từ khi gia nhập Johor Darul Ta'zim từ năm 2021, chân sút gốc Brazil duy trì thành tích ghi bàn ấn tượng: 176 pha lập công. Điều đáng ngại không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng, mà còn ở sự ổn định kéo dài qua nhiều mùa giải, nhiều mùa anh đạt hiệu suất hơn 1 bàn/trận.

Ở tuổi 35, Bergson vẫn sở hữu nền tảng thể lực tốt, cảm giác dứt điểm sắc bén và khả năng săn bàn đa dạng, từ chớp thời cơ trong vòng cấm, không chiến, sút xa cho tới xử lý bóng hai.

Không chỉ ghi bàn đa dạng, Bergson còn được đánh giá cao ở tư duy di chuyển. Anh thường xuyên kéo giãn hàng thủ, mở khoảng trống cho đồng đội và có thể tạo đột biến ngay cả khi thế trận không thuận lợi. Chính vì thế, Bergson hứa hẹn sẽ là “sát thủ” hàng đầu Đông Nam Á, không kém gì Xuân Son của đội tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Gallifuoco là sự bổ sung giàu kinh nghiệm cho hàng thủ Malaysia. Trung vệ sinh năm 1994 từng trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, trong đó có quãng thời gian thuộc biên chế Tottenham, trước khi sang châu Á và khẳng định vai trò thủ lĩnh tại Kuala Lumpur City.

Bergson được kỳ vọng sẽ nâng cấp hàng công Malaysia

Sở hữu chiều cao gần 1,9 mét, khả năng đọc tình huống tốt cùng sự chắc chắn trong tranh chấp, Gallifuoco được xem là chốt chặn có thể giúp Malaysia gia tăng sức mạnh ở các pha bóng bổng và những tình huống cố định.

Cả Bergson và Gallifuoco đều chưa hoàn tất thủ tục để khoác áo đội tuyển Malaysia, nhưng gần như chắc chắn ở ASEAN Cup 2026 vào cuối tháng 7, họ sẽ trình làng.

Chưa dừng lại ở đó, Bầy hổ còn xúc tiến thu nạp tiền vệ Alex Agyarkwa của Selangor FC, người Ghana. Cầu thủ này mới 25 tuổi nhưng đã có đủ 5 năm sinh sống liên tiếp tại Malaysia. Anh đang được Selangor FC xúc tiến nhập tịch để thi đấu dưới tư cách nội binh, qua đó cung cấp thêm lựa chọn cho đội tuyển quốc gia.

Josh Robinson, hậu vệ trẻ Arsenal hay Harry Montague, trung vệ 17 tuổi thuộc học viện West Ham, cũng nằm trong tầm ngắm của LĐBĐ Malaysia (FAM). 2 cầu thủ này mang dòng máu Malaysia nên không phải đáp ứng yêu cầu sinh sống 5 năm liên tục như Alex Agyarkwa hay Bergson…

Và một khi những gương mặt này nhập tịch, Malaysia sẽ có thêm những lựa chọn chất lượng, đặc biệt cho 2 vị trí mà họ khá yếu là trung phong và tiền vệ đánh chặn.

Con đường gây chia rẽ

Sau khi biết nền bóng đá nước nhà chuẩn bị trình làng một thế hệ nhập tịch mới, giới mộ điệu Malaysia đã chia làm 2 nửa. Một nửa nhất định phản đối vì sau bê bối làm giả hồ sơ 7 cầu thủ, họ cho rằng bóng đá Malaysia đã đi quá giới hạn. Để đi lên, họ phải đi lên bằng thực lực, đầu tư đào tạo trẻ và trao nhiều cơ hội cho cầu thủ 100% nội địa ở đội tuyển quốc gia.

Nhưng cũng xuất hiện những ý kiến đồng tình, cho rằng nhập tịch là con đường đúng đắn và nhanh nhất để thu hẹp khoảng cách với Việt Nam, Thái Lan.

Alex Agyarkwa là tiền vệ trụ giàu sức mạnh

Trong bài viết mới nhất có nhan đề: “Hãy tiếp tục nhập tịch, nhưng đừng gian lận nữa!”, tờ Sinar Harian phân tích: “Mặc dù bóng đá Malaysia gần đây đã bị chấn động bởi vụ bê bối liên quan đến việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ, nhưng mục tiêu đưa đội tuyển lên cấp độ cao nhất vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.

Những ngày gần đây, xuất hiện nhiều cái tên được kỳ vọng sẽ sớm khoác lên mình chiếc áo vàng. Về mặt logic, chúng ta không có lý do gì để phản đối sự hiện diện của họ nếu điều đó mang tới kết quả tốt đẹp, nâng cao chất lượng của Harimau Malaya.

Tại sao chúng ta vẫn cần họ? Câu trả lời đã được thể hiện rõ ràng trong trận thua 1-3 gần đây với Việt Nam. Thất bại ấy đã chứng minh rằng chất lượng của các cầu thủ hiện tại trong đội hình Malaysia vẫn chưa đủ để thách thức cường quốc Đông Nam Á. Nếu so sánh với trận Malaysia thắng 4-0 (trước khi quyết định bị đảo ngược), khác biệt là rất rõ rệt. Khi ấy, 7 cầu thủ đã mang đến cho trận đấu một thế trận năng động và đẳng cấp hơn nhiều.

Đó vẫn là một minh chứng rõ ràng cho thấy tài năng bóng đá địa phương của chúng ta chưa đạt đến trình độ tốt nhất để cạnh tranh một cách ổn định. Chúng ta chỉ đạt được thành tích tốt nếu có sự hỗ trợ của các cầu thủ nhập tịch”.