Nhận định tứ kết Europa League: Bologna vs Aston Villa, 2h00 ngày 10/4: Khách lấn lướt chủ

TPO - Nhận định bóng đá Bologna vs Aston Villa, Europa League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa được đánh giá nhỉnh hơn về thực lực, nhưng Bologna đang có phong độ ổn định và sẵn sàng làm khó đại diện nước Anh ở trận tứ kết lượt đi.

Nhận định trước trận Bologna vs Aston Villa

Aston Villa bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Họ vừa loại Lille với tổng tỷ số 3-0 ở vòng trước, qua đó giành chiến thắng thứ 9 trong 10 trận tại Europa League mùa này. Đây là thành tích rất ấn tượng của Aston Villa, đồng thời tiếp tục chứng minh một điều HLV Unai Emery vẫn là ông vua tại đấu trường này.

Tại Premier League, Aston Villa đã trở lại top 4 sau chiến thắng quan trọng trước West Ham. Tuy nhiên, cuộc đua top 5 chung cuộc ở mùa này vẫn rất căng thẳng khi khoảng cách với các đối thủ phía sau không lớn. Thầy trò HLV Emery có 2 cơ hội để giành vé dự Champions League mùa tới, là về đích trong top 5 hoặc vô địch Europa League. Với Europa League, nhiệm vụ cho thầy trò HLV Emery có thể dễ dàng hơn.

Ở chiều ngược lại, Bologna không được đánh giá cao bằng Aston Villa ở cặp trận này, nhưng họ lại là ẩn số hứa hẹn gây bất ngờ. Đội bóng của HLV Vincenzo Italiano đã bất bại 11 trận liên tiếp tại đấu trường châu Âu, một kỷ lục mới trong lịch sử CLB.

Hành trình đó của Bologna khá ấn tượng. Họ vừa vượt qua Roma với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận căng thẳng, trước đó là chiến thắng trước SK Brann. Khi không còn cơ hội cạnh tranh tại Serie A, Europa League chính là mục tiêu lớn còn lại để đội bóng này phấn đấu cho đến hết mùa 2025/26.

Phong độ, thành tích đối đầu Bologna vs Aston Villa

Phong độ của Aston Villa tại Europa League đang rất ấn tượng với 9 chiến thắng trong 10 trận từ đầu mùa. Tuy nhiên, tại giải quốc nội, phong độ của Aston Villa không ổn định. Thầy trò HLV Emery trải qua chuỗi trận sa sút trước khi tìm lại hưng phấn bằng chiến thắng gần nhất trước West Ham.

Bologna đang duy trì chuỗi 11 trận bất bại ở đấu trường châu Âu. Họ cũng thắng 3/4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cho thấy sự ổn định đáng nể trước khi tiếp đón Aston Villa.

Thông tin lực lượng Bologna vs Aston Villa

Aston Villa tổn thất lực lượng khá nặng vì chấn thương. Youri Tielemans có thể trở lại đội hình chính, nhưng Boubacar Kamara vẫn vắng mặt, còn Ross Barkley không đủ điều kiện thi đấu. Jadon Sancho cũng vắng mặt vì chấn thương.

Bên phía Bologna, Martin Vitik bị treo giò, trong khi một số cầu thủ như Jens Odgaard hay Thijs Dallinga chưa chắc ra sân. Thủ môn số một Lukasz Skorupski tiếp tục vắng mặt và người gác đền Federico Ravaglia sẽ thay trấn giữ khung gỗ.