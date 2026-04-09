Ngày hội golf Thủ đô trở lại, quy tụ hơn 500 VĐV tranh tài tại Tam Đảo

Giải Vô địch Golf Hà Nội Mở rộng 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/4 tại sân golf Tam Đảo, Phú Thọ, quy tụ hơn 500 golfer tranh tài.

Giải đấu năm nay dự kiến quy tụ hơn 500 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 giải đấu gồm: giải chuyên nghiệp, giải nghiệp dư nam và giải nghiệp dư nữ.

Đặc biệt, giải chuyên nghiệp thuộc hệ thống VGA Tour Development, với tổng giá trị quỹ thưởng lên tới 150.000.000 VNĐ, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao và chuyên nghiệp.

Tiền thân là giải đấu chào mừng Đại Lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từng được ghi vào Sách kỷ lục Việt Nam, Giải Golf Hà Nội Mở Rộng (Hanoi Open) luôn mang sứ mệnh tiếp nối giá trị truyền thống của golf Thủ đô, một sự kiện golf đỉnh cao mang tầm vóc lớn.

Hanoi Open Championship 2026 tiếp tục không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là dịp để kết nối cộng đồng golfer, doanh nhân và những người yêu thể thao. Giải đấu góp phần xây dựng môi trường giao lưu lành mạnh, chuyên nghiệp, đồng thời quảng bá hình ảnh năng động, hiện đại của Thủ đô Hà Nội tới bạn bè trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ giải đấu lần này, HNGA cũng phát động cuộc thi: “Golf Hà Nội - Hành trình Lịch sử & Khát vọng”, nơi sưu tầm, lưu giữ nguồn tư liệu quý giá về lịch sử golf Thủ đô, đồng thời tôn vinh những đóng góp của các thế hệ golfer đối với sự phát triển của phong trào golf Hà Nội.